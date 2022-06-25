習近平出席七一典禮　民建聯稱振奮民心　狄志遠：給香港加力

新華社今早（25日）公布國家主席習近平，將出席慶祝香港回歸25周年大會暨第六屆政府就職典禮。民建聯熱烈歡迎習近平出席，形容他的出席振奮民心，必能鼓勵社會各界團結努力，為香港開創美好新篇章。

以議會唯一非建制派自居的新思維狄志遠，則指習近平決定出席，顯示了中央對香港的重視。他指香港實行「一國兩制」，在社會穩定的前提下保持自由開放，繼續邁向民主，成為中國一個獨特的國際城市，是中央及香港的共識，認為習主席出席典禮，大家應抱樂觀積極態度，面對未來。



民建聯指，在習近平和中央政府的正確領導下，香港已經走上穩定發展的正確道路，「愛國者治港」原則得到落實，「一國兩制」展露出光明前景。民建聯衷心感謝習主席對香港的關愛，並熱切期待習主席發表重要講話，指導香港各界全面準確落實一國兩制，進一步促進社會繁榮穩定。

狄志遠則說，過去一段時間，社會運動、疫情持續，大家對未來感擔憂，中央最高領導人的出席是「給香港加力」。