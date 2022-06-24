高官染疫︱葉國謙料影響習訪港、改網上講話　或陳茂波率眾官宣誓

特首辦主任、候任政務司司長陳國基、與政制及內地事務局局長曾國衞確診。港區人大代表葉國謙今早（24日）在電台節目指，事件可能影響中央領導人訪港，若領導人決定不來港，中央仍會派出其他代表監誓。他稱，中央十分重視香港回歸25周年，相信國家主席習近平仍會就「一國兩制」實施發表重要講話，但或有機會改為網上發表。



葉：若依兩會標準 陳曾二人不能出席慶典

葉國謙指，參照全國兩會經驗，有司機或家人確診的人士，就不能出席回歸活動；屆時若有國家領導人出席活動，政府為保零風險，估計確診官員「七一」當日不會出席宣誓；若陳國基缺席，將由財政司司長陳茂波代為帶領司局長宣誓。

立法會主席梁君彥則指，對上一次與陳國基及曾國衞見面，是兩星期前的立法會行政長官答問大會。他指，現時距離「七一」尚有足夠時間，不擔心官員染疫影響「七一」回歸慶祝活動及新班子宣誓。他說，政府安排出席「七一」慶祝活動的人士要「點對點」閉環管理，並每天接受檢測是好事，證明出席者都有心做好回歸慶典。