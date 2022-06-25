回歸25周年活動　記者明起每日檢測　就職典禮兩日前入住酒店隔離

國家主席習近平將出席慶祝香港回歸25周年大會暨香港特區第六屆政府就職典禮，政府要求到場採訪的記者，明起（26日）每天進行核酸檢測一次，並在活動前兩天（29日）入住指定酒店接受閉環管理。



政府要求出席7月1日慶祝香港回歸25周年大會暨香港特區第六屆政府就職典禮的記者，明日（26日）起每24小時到社區檢測中心進行核酸檢測一次，並在下周三即活動前兩日，完成核酸檢測後，入住指定酒店進行嚴格閉環管理。活動開始前3小時，採訪記者須再進行一次核酸檢測，結果呈陰性者才能參與採訪。

至於在灣仔金紫荊廣場舉行的升旗儀式，當局同樣要求採訪記者明日起每天進行核酸檢測，活動前3小時檢測結果須呈陰性，但毋須入住指定酒店隔離。政府因應疫情狀況，限制就職典禮和升旗儀式，每間傳媒機構只能各派一名記者到場採訪。