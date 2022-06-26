范徐麗泰：未有平穩生活前爭取民主無用　青年參與反修例因被誤導

全國人大前常委范徐麗泰表示，回歸25年是非常好的教訓，市民不應每事講民主、人權，「其實我們的基本權利是做了一定工作，希望得到一定報酬，而這些報酬可令我的生活平穩，甚至有少許增長，如果無法做到這點，甚麼民主也是沒用。」



司徒華離世後民主派對中國感情愈來愈薄

范徐麗泰今日在商台節目表示，25年來有市民越來越羡慕和認同西方的一套，不知道國家有很多值得欣賞、學習的地方，但香港的將來並非在西方國家裡面，而是要盡量利用內地14億人市場和向外聯繫。

她提到，已故民主黨創黨成員司徒華離世後，民主派有明顯轉變，對中國的感情越來越薄。她自己感到惋惜的一幕，是2014年佔中期間，民主派尤其是民主黨沒有領導潮流、控制情況，而是為政治利益去跟風，形容這是所謂民主力量的失敗。

范太又指，很多參與六四燭光晚會、2019年「黑暴」的年輕人得到的資料，都是反共、反中團體有計劃和有意識給予和誤導。她形容發生黑暴事件，可讓大家知道未來要做好國民教育。

批泛民反對政改「低估對手」

范徐麗泰表示，當香港人民心回歸，認同自己是住在香港的中國人，不會做出不利國家及香港發展的事，就是落實雙普選的時間，要用多長時間就要視乎香港人。她指中央曾在2014年提出「831框架」，逐漸實現民主化，但當時有民主派反對， 「高估自己，低估對手」，忽視中國國力及人民智慧，導致香港的民主進程落後。

范太：50年不變不是限期而是初階

國家主席習近平將出席慶祝香港回歸25周年大會暨香港特區第六屆政府就職典禮，范徐麗泰說，習近平每次來港都會提到香港的發展，以及要準確落實「一國兩制」方針，希望他今年會再多講一些。

被問到本港回歸25年，會否預期習近平會對50年不變作出指導性方向，范太說，基本法委員會主任沈春耀早前提到50年不變，50年後也不需要變的發言，其實是已故國家領導人鄧小平所講。她指，50年不變只是寫在《基本法》，回顧過去領導人所講的說話，可見50年不變，不是一個限期而只是初階，將來一定會繼續下去， 除非「一國兩制」做得不好。