新華社：習近平時時掛念香港同胞民生冷暖　一國兩制必將成功

新華社發表文章，指國家主席習近平始於把香港同胞的民生冷暖放在心上，不遺餘力地支持香港發展經濟、改善民生，促進發展成果更多惠及香港市民。



文章指，習近平時時惦念700多萬香港同胞的民生福祉，作出一系列重要指示。各地各部門推出一項項針對性強、含金量高的措施，為香港同胞帶來實實在在的實惠，包括全面取消港澳人士在內地就業需辦理許可的要求；在內地居住並符合資格的香港居民可申請領取居住證等。

文章提及，新冠肺炎疫情衝擊香港，習近平始終掛念在心，多次明確指示中央政府有關部門採取一切必要措施，全力支持香港特別行政區抗擊疫情。

文章引述習近平指出，香港同胞所擁有的愛國愛港、自強不息、拼搏向上、靈活應變的精神，是香港成功的關鍵所在。文章提到，在以習近平為核心的黨中央堅強領導下，在全國人民的大力支持下，廣大香港同胞團結齊心、共同奮鬥，一個政治民主、法治健全、自由開放、包容和諧、繁榮穩定、胸懷祖國、面向世界的香港必將更好地呈現在世人面前，「一國兩制」在香港的實踐必將取得更大成功。