七一︱警方未答約談社民連內容　回應穿黑衣入保安區：一定會調查

社民連今日（28日）發聲明，指部份義工及友人被「國安警察」約談，經評估形勢後，在七一當日不會有任何示威活動。警方同日出席記者會交代七一保安安排期間，三度被問及相關約談內容時，皆未正面回應，重申警方尊重市民遊行集會權利，雖然未收到公眾集會的申請，但當日也會設置指定的公眾活動區。



稱會了解「穿特別服飾」人士意圖

警務處助理處長（行動）呂錦豪回應英語提問時指出，警方由此至終尊重市民的權利，包括言論、集會、示威自由，但亦會作一些合理的措施去保障領導人來港期間的安全，以及活動安全、有序進行，所以有在保安區旁設置示威區，平衡市民的集會自由。隨後記者再以中文兩度追問相關問題，呂錦豪回應口徑完全一致。不過他回應期間有提及「關於社民連嗰個情況」，並未否認警方約談社民連的事宜。

此外，有記者關注到如果有市民在警方劃定的保安區中穿黑衫、戴黃口罩，會否遭到截查。呂錦豪回應指很難一概而論甚麼服飾會引起注意，但指：「如果你喺個保安區，穿著一啲特別嘅服飾，我哋就要考慮當時嘅情況，嗰度始終係一個保安區，咁點解佢會著上一啲同其他人唔同嘅服飾呢？係唔係有特別嘅意圖呢？我哋同事一定會向佢作出調查，了解佢個意圖係做乜嘢，究竟係經過，定係想做一啲示威活動？如果係後者嘅話，我哋同事係會同佢解釋，甚至會協助佢、帶佢去公眾活動區，進行佢嘅活動。」