回歸25周年｜料習近平來港出席儀式　警方設保安區　全港禁無人機

國家主席習近平將出席香港回歸25周年大會暨第六屆政府就職典禮的行動安排，警方今日（28日）公布屆時的保安安排，包括向習近平提供近身保衞、慶祝活動場地保安及車隊護送，設核心保安區及保安區、車輛及人流管制、限制飛行區等。警方強調，有責任採措施確保習近平人身安全，亦要確保活動有序、安全下進行。



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警務處助理處長（行動）呂錦豪公布國家主席習近平出席香港回歸25周年慶祝活動的行動安排，就其來港進行一系列安保部署，強調出席活動期間，警方有責任採取措施確保其人身安全，亦要確保活動有序、安全下進行。

他又指，警方負責計劃安保計劃、實施嚴格保安措施作為預備習近平訪港進行活動，警方跟相關部門會保持密切聯繫，如果行程有變更，會調整保安措施，以減少對市民的影響。

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習近平逗留、途經地區設為核心保安區

呂錦豪續指，保安安排除了向國家主席提供近身保衞、慶祝活動場地保安及車隊護送外，亦會於習近平逗留、途經地區設為核心保安區，其他範圍則為保安區，習近平行程行經的車道及天橋亦會短暫封閉，警方屆時會實施車輛及人流管制。

呂又稱，核心保安區及保安區範圍要經風險評估決定，參考習近平出席活動的地點、時間、地理環境，分析有可能進行襲擊的模式，而定核心及一般保安區，強調不是固定不變，而是要隨行程作調整，而核心保安區同保安區是短暫措施，一般情況市民可自由進出保安區，但核心保安區則要核實身份及安檢後方可進入。

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維港兩岸設「臨時禁飛區」

另外，由於飛行服務隊及警方在安保行動期間，會有十分頻繁的飛行活動，民航處會於維港兩岸設「臨時禁飛區」，限制一般飛機及其他飛行裝置飛行。至於小型無人機方面，經警方審視風險後，將會按448G章小型無人機令第19條，在習近平出席活動期間，全港列為「小型無人機限飛區」，詳情則需留意民航處SUA一站通。

呂解釋，法例賦權予警方設立在港禁飛區，警方決定將全港小型無人機禁飛是基於風險評估，，包括參考海外及內地領導人參與活動時的禁飛區範圍，亦參考外國無人機襲擊案例，亦都了解無人機的先進技術，因活動行程需要保密，於確保習近平人身安全及市民用無人機之間取得平衡。

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