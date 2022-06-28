內地縮檢疫期　議員料中港通關機會增　首階段推行閉環通關

內地縮短入境人士隔離時間，由「14+7」方案，即14天集中隔離醫學觀察及7天居家健康監測，縮短至7天集中隔離醫學觀察及3天居家健康監測。



實政圓桌立法會議員田北辰認為，內地縮短檢疫期意味着政策改變，料香港與內地通關機會增加，香港應該順應國情，進一步縮短檢疫期至3日酒店檢疫及4日閉環管理。



工聯會立法會議員黃國說，有關安排對有需要到內地的港人幫助很大，相信不少有急切需要的港人也會考慮。他說，內地也不能長期封關，會按實際情況調整，料下一階段推行「點對點」閉環通關的機會較大。



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田北辰倡港跟內地縮檢疫

田北辰指出，內地首階段放寬入境要求，相信其後推行閉環式通關的機會較大，可能會容許有需要的港人，點對點回內地工作或探親等。有傳政府正研究推行「5+2」檢疫方案，即5日酒店檢疫及2日家居檢疫，田北辰認為這方案進度過慢、「到喉唔到肺」，政府應按照內地縮短檢疫期的比例，縮短至3日酒店檢疫及4日閉環管理。

他建議接受閉環管理的人士，可照常上班或乘坐公共交通工具，但不能使用疫苗通行證，亦不可以進行任何除口罩的活動，包括進食、飲酒等。

黃國料閉環通關機會增

黃國稱，入境內地檢疫期縮短一半，相信不少有迫切需要回內地探親或工作的港人也會考慮。他說，內地不是一刀切處理疫情，會因應情況調整，由嚴格防疫轉至針對性防疫，料全面免檢疫通關仍要「等一等」，但有機會先實施「點對點」閉環通關，供有探親及工作需要的港人免檢疫返回內地。

陳恒鑌倡設「在港驛站」讓到內地人士隔離

民建聯立法會議員陳恒鑌說，內地縮短檢疫期，方便有需要到內地的港人，同時變相檢疫酒店房間的供應增加，不過香港與內地的檢測標準不同，即使在香港驗出陰性，到內地時仍有機會驗出陽性，因此建議設立「在港驛站」，供有意前往內地的港人隔離，驛站內應採用符合國家要求的核酸檢測標準。他亦指出縮短檢疫期意味着內地防疫政策趨向放寬，而非收緊，對香港與內地通關而言是好跡象。