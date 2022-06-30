林鄭月娥告別禮賓府　「嗰個女仔」事件最經典　李家超未定入住否

特首林鄭月娥5年任期來到最後一天，隨著卸任，須搬離位於中環上亞厘畢道的禮賓府，她早前表明不會置業，據報已租住約2000呎九龍區豪宅。候任行政長官辦公室回覆《香港01》查詢時表示，李家超上任後會在禮賓府進行社交接待或宴請等活動，適時決定是否遷入禮賓府。



曾於禮賓府跌倒受傷 手肘骨折

過去禮賓府會定期舉行開放日，供市民參觀特定地方，但自2020年新冠疫情爆發後再無舉辦。

過去5年間，禮賓府曾發生不少經典事件，例如《逃犯條例》修訂風波爆發後，林鄭月娥於宣布暫緩修例前，曾急召建制派到禮賓府交代決定，期間時任工聯會立法會議員麥美娟，據報在席間以粗言怒斥林鄭。其後時任金融服務界立法會議員張華峰一段錄音流出，指「嗰個女仔」（即麥美娟）於「迎賓館」（禮賓府的口誤）內向林鄭爆粗，間接確認傳聞。

昔日曾舉辦歡送儀式

林鄭月娥去年在一閉門場合透露，擔任特首要犧牲私人空間和時間，除了工作還是工作，與親戚已沒太多來往，亦沒有邀請他們到禮賓府，因為要做到「whiter than white」，每件事都要小心。此外，林鄭月娥去年10月曾因在禮賓府內，從樓級跌倒受傷，右手手肘骨折須打石膏。

以往特首落任時曾舉行歡送儀式，2012年6月30日，時任特首曾蔭權在任期結束前一個小時，搬離禮賓府，感謝港人對他的支持，曾俊華、譚志源等官員與他深情擁抱。梁振英則未有舉行任何儀式，他在任期屆滿當晚約11時45分，與夫人梁唐青儀乘專車離開禮賓府，返回山頂大宅。