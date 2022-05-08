李家超當選｜特首福利多　進駐禮賓府仲有別墅　人工僅次某領導人

【特首選舉2022】行政長官選舉順利完成，唯一候選人李家超以1,416張支持票，當選第六屆行政長官，得票率高達99.2%，打破歷屆紀錄。

成為特區一把手，李家超的薪酬待遇亦會「大躍進」，李家超在任政務司司長期間月薪約為38.6萬元，上任特首後，月薪將增加約3萬多元，增幅約一成。官邸方面，他現時住在何文田的私人屋苑帝庭園，上任後可遷至位於中環上亞厘畢道的禮賓府。



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每年實報實銷津貼 較政務司司長多約50萬

縱觀全球各地領導人，香港特首薪酬向來是數一數二，根據2019年數字，特首林鄭月娥年薪逾440萬港元，僅次於排第一的新加總理李顯龍，他年薪約為1,255萬港元。

特首、政務司司長、財政司司長及律政司司長，均有一筆非實報實銷酬酢津貼。特首林鄭月娥在2021至2022年度非實報實銷的酬酢津貼的預算開支為約98.24萬元，而政務司司長的非實報實銷的酬酢津貼的預算開支為49萬元，換言之，倘李家超當選，每年所享有的非實報實銷酬酢津貼將增加約50萬元。

值得注意的是，李家超目前被美國制裁，不能使用銀行戶口，林鄭月娥就曾透露禮賓府儲放了大量現金。

除了獲配官邸禮禮賓府外，特首亦獲配位於古洞的行政長官粉嶺別墅。該別墅被粉嶺高爾夫球場包圍，高爾夫球場及行政長官粉嶺別墅的土地面積分別約為170及2.3公頃，主要供特首與家人度假、招呼外賓及舉辦宴會之用。

▼特首選舉投票現場▼



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特首座駕掛上香港區徽

政務司司長座駕使用「CS」車牌，而特首座駕則沒有車牌號碼，而是掛上香港區徽。特首及配偶均可免費享有與公務員相同的醫療及牙科護理福利；若特首配偶隨行作公務外訪，開支亦以公帑支付。