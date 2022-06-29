七一慶典安排港府甩漏多　建制有怨氣　選委「通緝」慶典辦主任

國家主席習近平將出席香港回歸25周年慶祝大會暨第六屆特區政府就職禮，建制陣營熱切期待，但民政事務局慶典統籌辦公室近日安排連環甩轆，最少發生4件事，引起部分建制人士不滿。



有選委更在Facebook公開慶典統籌辦公室主任麥德偉的辦公室電話「通緝」。



電郵地址外洩 邀請函酒店中英文不同

慶典辦上周日（26日）發送電郵予出席七一慶回歸活動的人士，豈料郵件沒有使用密件副本（bcc），導致500多名收件人電郵地址外洩，包括行政會議成員、立法會議員、港區全國人大代表等。雖然電郵並非機密資料，但有議員私下大表不滿，質疑政府行政混亂。有政界中人則是「樂天派」，笑言一次過獲得幾百名達官貴人的聯絡方法。

到了周二（28日），獲邀出席慶回歸活動人士陸續收到通知，要在29日或30日入住指定酒店，進行閉環隔離。不過該通知亦出錯，例如邀請函的閉環酒店名稱，中文寫明是「萬麗海景酒店」，英文譯本卻寫成「Grand Hyatt」（即官員接受閉環的君悅酒店），令他們感到混淆，要再深入了解才能確認是萬麗海景酒店。

▼今年6月28日，香港各界慶典委員會舉行慶回歸活動啟動禮▼



+ 2

收電話要求提供身份證號碼 以為是騙徒

有建制人士指，慶典辦在通知及確認身份時，更出現難以置信的情況，竟然在電話中要求提供身份證號碼以核對身份，令接電話的人士一度懷疑是否詐騙電話。

至於仍未收到閉環安排通知的人士亦有不滿，指他們已經按規定每日做核酸檢測，一心等待活動通知，但到了今天（29日）仍未收到閉環管理安排，致電慶典辦查詢卻「永遠打唔通電話」，令人心急如焚。

醫學及衞生服務界當然選委、全國政協醫藥衞生界別委員李國棟，就在Facebook「通緝」慶典辦主任麥德偉，指打電話查詢未能接通，又沒有電郵通知。同一界別的選委張旭紅留言，指她亦未收到更多資訊，電話查詢同樣無人接聽。

麥德偉2022年1月起出任慶典統籌辦公室主任，7月20日將出任創新科技及工業局常任秘書長。

有獲邀嘉賓就為政府講好話，指七一回歸慶典並非只由港府決定，不少細節都要最後階段才落實。