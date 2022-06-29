七一｜政商界陸續入住閉環酒店　梁振英、李澤鉅、黃志祥現身

本周五（7月1日）是香港回歸25周年紀念日，預料國家主席習近平明起訪港兩天。獲邀出席「七一」官方慶回歸活動的界人士，須事先入住酒店「閉環管理」，多名港區人大政協、行政會議成員及政黨領袖等，今日（29日）陸續入住位於灣仔會展旁的香港萬麗海景酒店。

全國政協副主席、前特首梁振英、全國政協常委陳馮富珍、長和主席李澤鉅、嘉華集團主席呂志和等人，於中午過後到達酒店。



下午1時起，多名政商界人士陸續抵達香港萬麗海景酒店，包括現屆行政會議召集人陳智思、行會成員羅范椒芬、湯家驊、林健鋒、葉國謙、李國章、任志剛及查史美倫等。政黨人士有民建聯主席李慧琼、經民聯主席盧偉國、新民黨主席葉劉淑儀、工聯會會長吳秋北、自由黨黨魁張宇人、建制派「班長」廖長江等人。立法會議員何俊賢、黃國及蘇長荣等人也先後到場。

警方在酒店外架起重重水馬並設置閘門，駛入的車輛須向警員出示證明文件方獲放行。港區人大代表陳勇在閘口前下車，與警員核對身份，其後自行拖行李箱步入酒店。港區全國人大代表黃玉山則與盧偉國同車抵達酒店。

至於灣仔會展周邊一帶也守衛森嚴，警方在中環廣場、會展及金紫荊廣場附近設置水馬陣，由港鐵會展站通往會展的行人天橋上有警員巡邏及駐守。