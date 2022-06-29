七一｜記協指禁採訪規模大　新聞行政協會批安排混亂　促靈活處理

日前至少10名已登記採訪「七一」官方活動的記者，突然被政府新聞處以「保安理由」拒絕。今日（29日）再有獲准採訪活動的記者，在入住指定酒店閉環檢疫時，遭臨時取消採訪資格。當局雖准予傳媒機構「換人」，但檢疫要求照舊，即頂替人選須自上周日（26日）起每天進行檢酸檢測，所以現實上難有符合要求的記者可以頂替。

香港新聞行政人員協會發聲明指，今次傳媒採訪安排極之混亂，對此深感遺憾，特別在嚴格的檢疫安排下，到最後一刻，才通知須調換記者令相關傳媒在安排上出現諸多因難，甚至可能未能採訪今次重要新聞。



FCC：嚴重偏離官方對新聞自由的許諾

香港記者協會主席陳朗昇接受《香港01》查詢指，暫未進一步統計有多少記者被禁採訪，但根據傳媒報道及行內消息，相信涉及很大規模的禁止採訪。他稱最大的問題是新聞處禁止部分記者採訪，但又不容許傳媒換人，而且提供的理由並不清晰。

他說暫未再與新聞處商討，因為相信這是來自更高層次的決定，坦言不知道該與誰反映。他批評禁止部份記者採訪的做法諷刺，在香港回歸這重要日子，竟然大部份香港傳媒也無法採訪。

香港新聞行政人員協會指，更換記者牽涉防疫要求，令傳媒機構極之不便，也可能因未能滿足當局規定的核酸檢測要求次數，以致未能參與採訪，影響及妨礙新聞採訪及報道，嚴重令公眾享有的知情權受損。協會要求當局靈活處理這兩天才接到通知須調換記者的傳媒機構，確保調換人員不再遭拒絕，讓他們順利完成採訪任務。協會要求政府檢討今次事件及安排流程，避免再有同類情況發生，同時要做好各方協調，確實保障傳媒及新聞工作者的合法合理權益。

外國記者會亦發聲明，深切關注有傳媒被拒採訪慶回歸活動，強調過往同類活動都毋須受邀，公開接受傳媒登記、而且毋須認證。聲明指，今次一系列官方活動在香港歷史上具重大意義，理應受本地及國際媒體廣泛報道，認為有關限制既無充分解釋，更與當局強調依然存在的新聞及言論自由，出現嚴重偏差，呼籲政府重新考慮讓所有傳媒機構派員採訪。

新思維：應避免令人覺新聞自由受損

新思維發聲明指，對部分傳媒不獲准採訪「七一」回歸活動感到震驚，認為回歸25周年是香港重要的時刻及活動，本地媒體應該有責任及權利參與採訪、報道相關活動，讓媒體公開廣泛報道，體現新聞自由。新思維說，政府新聞處以保安理由禁止至少7家傳媒參與採訪，並沒向當事人及公眾解釋相關原因，令人感到疑惑。

新思維建議政府新聞處立即重新審視相關安排，以開放態度，讓本地傳媒有機會派記者出席報道相關活動及時刻，同時避免被認為香港的言論及新聞自由受損。