七一︱習近平訪科學園參觀科研成果　鼓勵科研人員加倍努力

國家主席習近平今日（30日）在特首林鄭月娥陪同下，視察香港科學園，聽取相關官員和香港科技園公司匯報香港近年的創科發展和前景。



習近平參觀InnoHK創新香港研發平台的一間重點實驗室，並鼓勵出席的香港科研人員和創科企業代表加倍努力。



薛永恆、黃偉綸介紹香港創科發展和規劃

創新及科技局局長薛永恒向習近平簡介香港的科研實力和整體創科發展，以及本屆政府在五年間投放超過1,500億元所取得推動創科的成果。香港科技園公司行政總裁黃克強其後簡介在場展示的七項科研成果，涵蓋生命健康、人工智能、機器人及工程應用範疇等。

林鄭月娥感謝國家《十四五規劃綱要》提出將粵港澳大灣區發展成國際科技創新中心，並明確支持香港建設國際創新科技中心。她表示，香港將落實《北部都會區發展策略》，助力創科發展和深化港深創科合作。薛永恒和發展局局長黃偉綸分別向習近平介紹新田科技城和洪水橋／廈村新發展區這兩大平台，對接深圳科創園區和前海深港現代服務業合作區，使香港更好融入國家發展大局。

習近平繼而參觀香港旗艦項目InnoHK創新香港研發平台下的香港神經退行性疾病中心。中心主任葉玉如介紹中心的跨學科研究團隊，致力推動神經退化性疾病研究及科研成果轉化，以準確診斷阿爾茲海默症，從而實現早期篩查和治療。

▼6月30日，國家主席習近平到訪科學園▼



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向30多名科研人員和青年創業者發表講話

結束視察前，習近平向30多名香港科研人員和青年創業者代表發表講話，勉勵科研人員、業界及青年，特別是對香港青年的關心，體現對香港創科的重視和肯定，對香港貢獻國家科技發展的期盼。出席者包括在港中國科學院及中國工程院院士、青年科學家和研發人員及創科企業代表等。