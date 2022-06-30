七一｜習近平明早出席慶典及就職禮　政商界冀為港指明未來方向

國家主席習近平今午（30日）乘坐高鐵專列抵港，隨即在西九龍站發表簡短講話，表示過去五年間一直關注和牽掛香港，又指歷經風雨，香港浴火重生，呈現蓬勃生機，證明「一國兩制」具有強大生命力，是個好制度。

政商界均期盼習主席此行可為香港政制、經濟和長遠發展指明方向。政府則預告，習近平明天將出席慶祝回歸25周年大會暨第六屆政府就職典禮。



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廠商會：相信習訪港可提振港人信心

廠商會會長史立德指，香港過去幾年經歷了巨大挑戰，雖然各方面正重回正軌，但社會元氣及經濟活力亟待恢復，相信習近平訪港能夠提振港人信心，並希望他能為香港的政制發展和經濟民生作出指導，使香港可以在「由治及興」的新征途全速前進。

新民黨籲港人與國家同心 堅信篤行「一國兩制」

自由黨發稿指，熱切期待習近平明天發表重要講話，相信會為香港特區的未來和新一屆特區政府班子指明重要方向，並展現對香港特區同胞的關心和關愛。新民黨則感謝習近平及中央政府對香港的關愛，指不論抗暴或抗疫，國家都一直是香港最堅實後盾，力挺香港跨過種種挑戰和考驗。新民黨希望港人與國家同心，堅信篤行「一國兩制」，支持政府施政，相信香港的未來將更美好、更光明。

習近平今次訪港之行，是前年疫情爆發之後，他首次離開內地。中央辦公廳主任丁薛祥、中央軍委副主席許其亮、國務委員兼外長王毅、全國人大常委會副委員長沈躍躍及港澳辦主任夏寶龍亦有隨行。