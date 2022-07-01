七一｜官媒社評：國安法斬斷反中亂港之手　香港重新出發

香港回歸25周年，《環球時報》今日（1日）發表社評，指過去25年，見證了香港與祖國的血脈相連、休戚與共，並提到3年前發生的修例風波恍如隔世，香港猝然面臨回歸祖國以來最為嚴峻的局面，關鍵時刻以國家主席習近平為核心的黨中央審時度勢，及時出台《港區國安法》，「完善特區選舉制度」，推動香港開啟良政善治新局面：「一個由亂到治、由治及興的香港正在重新出發。」



環球時報：港人國安意識空前凝聚

《環球時報》社論指出，剛結束的G7峰會再度惺惺作態，呼籲尊重香港的權利和自由，内容幾乎複製去年峰會公報。美國等西方政客至今不忘對香港的殖民舊夢，依然妄想把香港當做「反華橋頭堡」，但很明顯，反中亂港勢力的干涉之手已被《國安法》斬斷，香港市民的國家安全意識空前凝聚，決定了反中亂港勢力的干擾破壞必然是徒勞。

人民日報：制度完善彰顯「一國兩制」優越性

《人民日報》亦發表社評，指香港回歸25年的不平凡歷程，充分證明實行「一國兩制」有利於維護國家和香港根本利益，隨著實踐不斷深入和制度體系不斷完善，「一國兩制」的優越性將進一步彰顯，「一國兩制」實踐必將行得更穩、走得更遠。

社評指，香港一度出現嚴峻局面，中央依照《憲法》和《基本法》，對特區行使全面管治權、制定《港區國安法》和「完善香港選舉制度」，推動香港局勢由亂到治，充分證明要確保「一國兩制」實踐行穩致遠，必須始終堅持「愛國者治港」，形容是事關國家主權、安全及發展利益，以及香港長期繁榮穩定的根本原則。只有做到「愛國者治港」，才能有效落實中央的全面管治權，維護憲法和基本法的憲制秩序，解決各種深層次問題，實現長治久安。