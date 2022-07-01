李家超上任｜主要官員就職　曾確診陳國基領誓　未如上屆與習握手

第六屆政府就職典禮今早（1日）在灣仔會展舉行，新任特首李家超及新一屆政府班子，在國家主席習近平的監誓下，宣誓就職。早前確診新冠肺炎的政務司司長陳國基、政制及內地事務局局長曾國衞現身宣誓。

因應疫情，官員宣誓期間均戴上口罩，宣誓後逐一向習近平鞠躬致意，未有如上屆般與習握手。



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習近平先為李家超監誓，李家超宣誓後在台上與習近平合照，兩人互相鞠躬。其後陳國基率領一眾司長、副司長、局長及各紀律部隊首長，在習近平的監誓下宣誓。李家超向習近平逐一介紹主要官員，官員向習近平及台下鞠躬致意。

隨後到行政會議成員宣誓，由李家超監誓。完成所有宣誓程序後，李家超先致辭，其後習近平發表重要講話。

李家超致辭期間，鏡頭捕捉到保安局局長鄧炳強疑似閉目養神，歷時至少5秒。行政會議成員宣誓時，鏡頭亦拍攝前特首林鄭月娥疑似閉目休息的一刻。