七一｜閉環隨慶典結束 卸任官員酒店外揮手道別 張建宗罕有露面
撰文：高諾恆
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國家主席習近平今日（1日）出席香港回歸25周年慶祝大會暨第六屆特區政府就職禮，事前被要求「閉環」隔離的官員、立法會議員及各界人士，中午典禮結束後陸續退房離開，有離任官員向傳媒揮手道別。
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就職典禮於上午11時20分左右結束，有份出席活動的人士陸續回到灣仔君悅酒店或香港萬麗海景酒店退房離開。多名離任官員於11時40分現身君悅酒店門外，包括卸任的前商務及經濟發展局局長邱騰華、前勞工及福利局局長羅致光、前環境局局長黃錦星、前公務員事務局局長聶德權、前運輸及房屋局長陳帆，和前創新及科技局局長薛永恒。
去年6月離任政務司司長的張建宗於11時55分現身，邱騰華更向傳媒採訪區方向揮手示意。中午12時05分，全國人大前常委范徐麗泰、基本法委員會前副主任梁愛詩、基本法委員會副主任譚惠珠、經民聯議員盧偉國先後離開酒店範圍。
警方今日繼續在會展一帶嚴密布防，典禮前後為方便嘉賓車隊離開，曾短暫封鎖港灣道部分路段，又在君悅酒店外加強截查途徑車輛及派員巡邏。
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