曾染疫9旬長者再入亞博隔離　家人向江玉歡哭訴憂乏人照顧

第五波疫情期間，大批在安老院染疫的長者被送往亞洲博覽館的社區隔離設施，但館內支援不足，出現有長者連續20多天無沖涼及刷牙的慘況。



近日疫情升溫，再有安老院爆疫，選委界立法會議員江玉歡收到求助，指一名居於護老院、需要長期餵食的90多歲長者，因同房染疫，被送入亞博館隔離的14天，家人擔心父親在亞博館內乏人照顧。



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江玉歡指，求助者父親同房院友染疫，院舍二話不說將所有同房長者，無論染疫與否，送入亞博隔離14天，比上一波疫情所要求的更長。她說，家屬打電話來的時候，未有停過哭泣，說父親是靠針筒進食，每日也由家人入院舍餵食。她指，求助者父親並非第一次入住亞博館，上一次父親不幸染疫，在亞博乏人照顧，變得瘦骨嶙峋，正因如此，父親今趟更要入住14天，令求助者更加擔心。

提出家居隔離、醫院隔離、家屬陪伴均遭拒

江玉歡說，家屬提出家居隔離、醫院隔離，或由家屬陪伴老父一起在亞博隔離，可惜一一遭拒。她表示，如今院舍再有爆疫，長者隔離必須吸取上次教訓，以人性化處理，期望新一任政府立刻跟進事件，切勿再將長者當人球，免悲劇發生。

第五波疫情中，有被送往亞博的長者逾20天無沖涼，亦只准使用尿片，不能去廁所如廁。當時醫管局解釋，亞博的人手緊張，加上設施有限制，未能為臥床病人沐浴。政府5月回應議員質詢時表示，為了加強安老院舍及殘疾人士院舍的整體抗疫能力，應對可能出現的第六波疫情，政府已成立由勞福局牽頭的跨部門工作小組，檢視院舍的抗疫能力及商議有效而可行的改善措施。成員包括食衞局、發展局、社署、衞生署、消防處、機電工程署及醫管局的代表。