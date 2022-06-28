院舍爆疫｜老人科醫生贊成原址檢疫　有長者送亞博後以為去了地獄

近日多間院舍出現確診個案，相繼有院友被送往亞博館隔離。老人科專科醫生佘達明今日（28日）在電台節目中指，贊成院友原址檢疫，因參考第五波疫情經驗，當時醫療系統崩潰，但目前應盡量不遷離長者，原址照顧會更好，否則再重蹈覆轍會是悲哀。他又指，長者轉換環境後，容易焦慮及有情緒問題，而現時有不少醫生支援，疫苗接種率已提升，加上不少長者曾染疫，故院舍的整體免疫力較上一波強。



佘達明指，參考第五波疫情，不少院友被送到亞博館或醫院，使醫療系統崩潰，有需要人士反而不能入院，導致死亡率高企，情況慘不忍睹。在前車可鑑下，他認為今次應盡量不遷離長者，原址照顧會更好。

陌生環境易有情緒問題 佘達明：個天花板黑色長者好驚

佘達明又指，不少長者送往亞博後感覺淒涼，在陌生環境下，食物、照顧者都不同，他們容易焦慮及有情緒問題，運送途中長者亦較吃力，故對有較多病患的院友而言，會產生更大壓力。

雖然現時亞博館內的人手、照顧環境等或已大大改善，但他稱並非主要考慮人手問題，而是從長者的角度出發，長者去到亞博館後，會被安排睡在大廳內：「個天花板係黑色，長者好驚，好多時以為自己去咗地獄。」

如果再將長者送晒去亞博館，亞博館滿晒又周圍塞嘅話…資源會亂運用，長者又辛苦，完全無好處。 佘達明

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醫生應主動出擊 若有準備即使群組爆發亦不會致醫療崩潰

佘又指，現時有醫管局老人科外展隊、衛生署醫生和私家醫生支援，當院舍有問題時，今次醫生應主動出擊到院舍，而疫苗接種率已提升，加上不少長者曾染疫，故院舍的整體免疫力較上一波強。

被問及原址檢疫會否有機會做成群組爆發，佘承認「一定會有機會」，但認為若有準備，群組爆發便不會做成醫療崩潰。