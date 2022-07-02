暹芭風球｜金巴停駛市民滯留港珠澳大橋關口　「A4」議員協助處理

受到颱風暹芭影響，今日（7月2日）大半日懸掛8號風球，港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）今日前往珠海的班次取消，大批已買車票的乘客只能退票不能改期。



立法會「A4聯盟」議員梁文廣、楊永杰、張欣宇、林素蔚接獲不少已購買今日車票的市民求助，當中更有急需前往內地照顧長期病患長者的市民。梁文廣更到港珠澳大橋關口，協助處理事件。



港珠澳大橋旅檢大樓。（資料圖片/何瑞芬攝）

公司指只能退票無法改期

「A4」議員表示，「金巴」公司未能為購買停運班次車票的乘客改期，僅安排免費辦理退票手續。部份市民早前在網上「搶飛」，需要重新購票及規劃行程，令他們大失預算，更有人急需前往內地照顧長期病患長者。

「A4」議員指建議政府研究改善方法，包括按現時只可預訂一個星期車票機制，暫停第8日的預訂，並將所有受影響乘客行程安排至第8日，另外亦可考慮每日加開特別班次分批疏導受影響乘客。

梁文廣在港珠澳大橋協助處理市民滯留情況。（梁文廣Facebook影片截圖）

核酸檢測將到期 有市民無法過境

「A4」成員梁文廣在傍晚6時許到達港珠澳大橋現場，協助處理事件，「金巴」公司正與政府相關部門溝通，預計稍後可安排車輛接載持今日車票的現場人士過境。候車市民當中部份人的48小時核酸檢測陰性證明只餘下10多分鐘，梁文廣向現場職員了解，職員指需要根據防疫規定，時間以到達珠海關口為準，如過期失效則無法過境。

職員建議，現場核酸證明過期的市民，可以重新再做檢測，得到陰性證明之後再致電公司作特別安排。