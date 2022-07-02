暹芭風球｜旺角連鎖茶記8號風球期間照營業　食品打風價全加5元

強烈熱帶風暴「暹芭」襲港，天文台發出八號東南烈風或暴風信號，預料下午5時前將改發三號風球。周末總是熙來攘往、車水馬龍的旺角街道，今日因打風變得人流稀少，多間商店落閘關門。

不少食肆見風勢減弱，陸續返回店鋪準備營業。連鎖茶餐廳「銀龍」在8號風球期間仍有營業，但表明打風期間，全面加價5元，不過「打風價」無阻市民光顧。

有市民在8號風球之下，在旺角閒逛，其中一對夫婦稱，本身星期六要上班，但因打風獲「風假」，趁機出門「行吓、飲吓茶、拍吓拖。」



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連鎖茶餐廳打風價加5元

旺角的周末原本應十分熱鬧，卻遇上「暹芭」來襲。《香港01》記者今午在八號風球仍生效時，在旺角一帶觀察，西洋菜南街、通菜街及彌敦道等多條鬧市街道人煙稀少，大部份商戶落閘無開門，僅少數食肆仍有營業。朗豪坊等商場在窗戶貼上膠紙防風。位於通菜街的連鎖茶餐廳「銀龍」，在打風期間仍有開門營業，但食物及套餐價錢均一律加5元。

另一茶餐廳「荔香園冰室」職員趙小姐表示，中午12時見風勢不算強勁，遂返回食肆開門營業，做一些熟客生意及送外賣。但營業至下午2時許，只做了400多元生意，直言︰「生意艱難，好多（食肆）冇開，想試吓有冇客，啲人都要食飯㗎嘛。」

她稱，遇上星期六打風較不幸，以往周六下午已坐滿客人，又稱疫情下經營困難，年輕人用消費券大多會「食貴嘢」，較少光顧茶餐廳，故幫助不大，希望下午改發三號風球後人流會增加，「睇下生意點，好就繼續開，唔好就早啲收。」

小食店下午2時已準備落波開舖

小食店職員羅女士下午近2時返舖準備開店，她稱見風勢不大，即將「落波」，故提早準備好。她稱今日生意受影響，「冇計啦，打風吖嘛」，但相信下午人流會增多，「希望一陣落咗波啲人出黎行街囉。」

八號風球下，不少市民突然有「風假」，索性外出行街看電影。旺角多間戲院今日仍有營業，郭先生及郭太太表示，今日原本要上班，突然因打風多出一天假期，故趁機落街「行吓、拍吓拖」。二人稱，剛到茶樓飲茶，幸好無加價，之後到戲院看看有什麼電影上映，之後會約朋友見面。郭太笑稱，「香港一年都有幾日呢啲假，好彩仲有鐵路。」

有市民趁「風假」到旺角看電影

同樣喜獲一日「風假」的陳先生，下午一人到戲院看電影。他稱落樓看有什麼電影上映，「啱睇咪睇」，又指以往放「風假」時，不時會去戲院看電影。

陳小姐與兩名同事亦到戲院購票觀看恐怖片「接駁靈聲」，三人笑稱自己喜歡看恐怖片，今早需要上班，但因打風而提早下班，又稱打風無事做，故相約看電影。