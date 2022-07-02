暹芭風球｜8號風球歷逾21小時　臨門變颱風刷一個首次、兩項十大

熱帶氣旋「暹芭」來襲，天文台昨日（1日）發出今年首個8號風球。隨著暹芭登陸並逐漸減弱，天文台今日（2日）下午改發3號風球。暹芭為本港帶來的熱帶氣旋信號級別超乎預期，亦刷新一項紀錄，成為有紀錄以來首個七一香港回歸紀念日生效的8號風球。同時，暹芭所帶來的8號風球歷時21小時10分鐘，亦打入最「長命」8號風球十大，成為歷來生效時間最長第九位的8號風球，亦是第三長命的「八號東南烈風或暴風信號」。



▼7月1日 熱帶氣旋暹芭為港帶來首個七一8號風球▼



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▼7月1日 暹芭風球襲港 杏花邨海傍翻起大浪▼



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暹芭為今年首個襲港的熱帶氣旋，增強程度亦超出預期，令天文台在七一晚上7時10分發出八號東南烈風或暴風信號，今早8時更增強為颱風。不過隨著暹芭下午於湛江市一帶登陸並逐漸遠離香港，本港風力有所緩和，天文台於下午4時20分改發三號強風信號。

持續21小時10分鐘 取代1974年嘉曼成第9長命8號波

暹芭所帶來的八號東南烈風或暴風信號持續21小時10分鐘，取代1974年的颱風嘉曼生效18小時20分鐘的紀錄，成1946年以來第九「長命」的8號風球，不過未及取代1978年強烈熱帶風暴愛娜斯21小時45分鐘的第八長紀錄。

差50分鐘可成為最長命8號東南風球

今次亦成為第三長的八號東南烈風或暴風，仍差50分鐘才可打破去年熱帶風暴「獅子山」創下的最長紀錄。

▼7月2日 暹芭風球襲港 民安隊在杏花邨海傍拉起封鎖線▼



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天文台首次於回歸後的7.1發出8號風球

天文台亦是首次在7月1日發出8號風球，天文台昨日解釋，主要的考慮因素包括昨日下午受暹芭的廣闊外圍雨帶影響，有大驟雨及猛烈陣風，本港普遍吹強風，高地更加吹烈風。另外預測路徑顯示暹芭會在7月1日晚至7月2日早上最接近香港，在本港西南300公里附近掠過，同時預計暹芭在靠近廣東西部沿岸時仍會有所增強。

▼7月2日 暹芭風球襲港市民頂著狂風大雨走在尖沙咀戶外▼



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▼颱風暹芭襲港期間港島區市面情況▼

