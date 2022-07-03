何世柱憶鄧小平：一國兩制2047年後不一定要變　可再續五十年

香港中華總商會永遠榮譽會長、前全國政協委員何世柱接受港台節目《舊日的足跡》訪問時，大讚剛卸任特首的林鄭月娥，指對方為勞工貢獻良多。他又引述八十年代討論香港前途問題期間，時任中共領導人鄧小平已明言「一國兩制」五十年不變，並非指五十年後便要變，實行五十年後只要大家認為制度好，隨時可以繼續。



讚林鄭勞工政策貢獻多

何世柱表示，今年沒有出席香港回歸25周年慶典，因為自覺年事已高、眼睛看不清楚，不想為大會添煩添亂。他憶述八十年代中英雙方談及前途問題時，上京見時任中共領導人鄧小平期間，對方一坐下來，先抽一口煙，第一句便問大家：「你知道我每個月薪水多少嗎？400元。你們至少也4,000元吧？」是以他不要求香港實行內地的社會主義制度，內地也不走香港那一套資本主義。

何世柱續指，初時鄧小平亦沒有提及「一國兩制」的年期，後來才提到五十年不變。他引述鄧小平當時指，「其實可以定為100年、可以75年或者25年」，但最後認為50年比較適宜，而且50年後也不一定要變回「一國一制」，「如果到時大家覺得制度好，那便繼續下去，繼續五十年也可」，抑或因應當時需要作一些調整。

何世柱憶述鄧小平對「五十年不變」的看法。（資料圖片）

初入立法局 曾被鍾士元問及是否「搗亂」

何世柱又談及其從政經歷，指最初1985年加入立法局當議員時，由於其政協委員的身份，部份親英的人士「好驚」，當時李鵬飛、張鑑泉等人約他會見鍾士元，後者坦白問他進入議會是否要「搗亂」，他回應指要跟政府一同管理好香港，結果大家成了好朋友，他後來更加入自由黨，亦在港英「玫瑰園計劃」爭議中，有份幫忙說服中方同意計劃，以及確保工程不會由英資公司壟斷。他又憶述當年出任立法局議員期間，曾受英方邀請指可以持有英籍護照，不過因受父親何耀光的影響而婉拒。

身為勞工顧問委員會僱主代表，何世柱大讚剛卸任特首的林鄭月娥，指其任內對勞方貢獻良多，尤其撤銷強積金對沖、落實增加勞工假期，形容這幾十年來未能解決的問題都給她解決了。他指一向支持林太，可惜對方不連任，向她贈言「豈能盡如人意、但求無愧於心！」。何指，相信新任特首李家超將會同樣稱職，期望他盡快多興建房屋。