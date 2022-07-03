譚惠珠指一國兩制2047後不需變　梁君彥：做得好不會有50年期限

國家主席習近平七一訪港期間，於重要講話中提及「一國兩制」經過實踐反覆檢驗，符合國家、民族根本利益，是個好制度，沒有任何理由改變，必須長期堅持。

基本法委員會副主任譚惠珠表示，習近平此番話對香港等同派「定心丸」，說明「一國兩制」應該沒有50年界限，只要大家準確理解制度核心；立法會主席梁君彥亦指，「一國兩制」不需要改變。



習近平七一當日發表重要講話，指「一國兩制」沒有任何理由改變。（聯合採訪／美聯社）

譚惠珠：前提是確保不變形、不走樣

譚惠珠接受《Now新聞》節目訪問時指，「一國兩制」是一項長期事業，只要做得好、不變形、不走樣、保留初心，就可以一直走下去，2047年應該不是界限。她又提到，共產黨領導的社會主義國家大家需要尊重，下方就可實行高度自治，「我給這個權，因為我有全面管治權，然後你按照高度自治、港人治港，須『愛國者治港』，這樣才可一環扣一環，將『一國兩制』走出來。」

她指，習近平講話同時也在訓勉新一屆特區政府，要更快回應市民在房屋、教育及內地融合等方面的訴求，施政亦要顧全大局，不能著眼於既得利益者。

梁君彥：制裁不影響香港各領域發展

立法會主席梁君彥今日（3日）出席活動後亦表示，只要「一國兩制」做得好、能行穩致遠，「50年不變」只是一個說法，做得好就不會有50年這個期限。他指港澳辦主任夏寶龍、中聯辦主任駱惠寧較早前已反覆強調相關說法，現時國家主席習近平親自重申，香港市民只要做好「一國兩制」，就不需要憂心2047問題。

他又提到，本港雖有官員受外國制裁，但特區仍有很多其他官員能推動經貿，很多地方與香港貿易關係緊密，不影響香港於不同領域上的發展。