李家超首次出席行會前見記者　葉劉：將團結為特首提供最佳意見

特首李家超上任後，今日（5日）首次出席行政會議前見記者環節，通關、防疫、新政府政策等方面;3成為焦點。李家超與16名非官守議員在見記者環節中，先拍攝大合照，其後新任行會召集人葉劉淑儀亦有發言。



+ 3

【09:58】被問到《基本法》23條立法是否被「暫緩」，李家超表示23條立法是憲制責任，所以會儘快立法。他强調會和行會成員以認真和謹慎的態度去判斷23條立法所帶來的風險，以處理所有國家安全問題和完善立法工作。

【09:52】被問到公務員加薪等問題，李家超表示對公務員要說些公道說話，在一些世界性的年報上，香港公務員的效率都位列全球第一、二，他們的能力舉世公認，至於為何有時表現會與市民期望有落差，必須看看原因，如果是程序、部門協作等問題，領導有責任介入。

【09:48】被問到香港如何在嚴謹的防疫規例下繼續成為國際樞紐，李家超指明白到香港受到疫情所困擾，亦關注可採取什麼措施方便旅客，已經要求醫務衞生局局長着手研究穩控疫情，另一方面減少對來港旅客的不便，目前正積極探討縮短到埗隔離日數。

至於疫情近期有所反彈，李家超又會否再推出任何政策以減少確診人數？他指必須繼續嚴格管控疫情，以免令大量市民入院加重公營醫院壓力，另一方面要好好保障高風險感染人士，但就未有回應會否收緊目前的社交距離措施安排。

【09:43】葉劉淑儀指，16位非官守行會成員具有豐富經驗，是立法、法律、醫療及金融等方面的資深專家。她稱一眾行會成員非常團結，昨日已經開工，承諾將盡能力向特首提出最佳意見，配合特首工作，相信在行會成員通力合作及李家超的領導下，香港有更好發揮。

【09:40】李家超指，今日是上任後第一次出席行政會議，利用這次機會與向大家見面。他指，行會成員對特首決策提意見，幫助特首決定方面非常重要。他亦非常感謝16位非官守議員接受邀請，亦感謝葉太出任召集人，讚其從政經常豐富，熟悉政府運作。