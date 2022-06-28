聶德權最後一次向公務員發信 對公僕盡忠職守感驕傲：無言感激

公務員事務局局長聶德權將不會過渡至新一屆政府，今日（28日）最後一次以局長身份向全體公務員發信。聶德信中表示，深信所有公務員會一如以往，全力配合下一任行政長官和特區政府施政，帶領香港邁進由治及興的新階段。



至於個人去向，他表示日後無論在甚麼崗位，服務市民、建設香港、貢獻國家的初心都不會改變。



公務員事務局局長聶德權表示，對於公務員一直盡忠職守，致力為市民提供專業、優質、以人為本的公共服務感到驕傲。(資料圖片/廖雁雄攝)

對公務員盡忠職守、以人為本感到驕傲

聶德權連日總結公務員事務局工作，早前已在Facebook對外總結局方工作，以及疫情下統籌疫苗注射的工作。今日聶德權向全體公務員發信，指6月30日本屆政府任期完結後，將會結束在特區政府的服務。

聶德權在政府工作36年，在各個崗位與不同部門、職系和職級的公務員共事。他表示對於公務員一直盡忠職守，致力為市民提供專業、優質、以人為本的公共服務感到驕傲。

聶德權向同事送簽名紀念品。

《香港國安法》和完善選舉制度落實後，聶德權指「香港得以告別飽受社會動盪衝擊的日子」，進入由亂轉治的階段。同時政府就公務員推行多項措施，包括宣誓或簽署聲明，將《基本法》和《香港國安法》測試及格成績列為公務員職位的入職條件、檢視首長級公務員的選拔聘任機制、嚴肅和公正虎理紀律個案、成立公務員學院並加強培訓架構，而公務員團隊亦牽頭和落實多項抗疫措施及義工服務。

聶德權說，這些措施讓公務員團隊和管理「重回正軌」，有助建立一支愛國愛港、忠誠、專業、高效、善於作為、勇於擔當、勤政愛民，可肩負貫徹落實「一國兩制」的公務員團隊，作為特區政府的骨幹。

黃錦星（中）相信謝展寰的領導及同事配合下，環境及生態局將會為香港的環保事業提速、提量、提質及提效。（黃錦星網誌）

黃錦星相信謝展寰領導下 環保工作能提速提效

至於同樣在本屆政府任期屆滿後離任的環境局局長黃錦星，亦向環境局公務員發電郵。

黃錦星指，上周《香港環境報告2021-2022》出爐，概述了近10年香港環保工作的重點，感謝同事的貢獻。

環境局將於下屆政府改組為環境及生態局，由謝展寰擔任局長。黃錦星相信謝展寰的領導及同事配合下，環境及生態局將會為香港的環保事業提速、提量、提質及提效，包括推動香港2050年前實現碳中和。

黃錦星向同事臨別贈言「修身齊家咪做大嘥鬼，良政善治力爭碳中和」。