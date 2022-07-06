覓地建屋設兩小組　陳茂波形容社會最痛　黃偉綸：不再耗時諮詢

特首李家超今早（6日）到立法會出席任內首次行政長官答問會，財政司司長陳茂波及財政司副司長黃偉綸都有出席，兩人會後見傳媒。陳茂波表示，土地房屋是本屆財政司工作的重中自重，也是社會最痛，將聯同副司長一同努力。

陳茂波指，自己將會主持土地房屋供應統籌組，公營房屋項目行動工作組則由黃偉綸負責，兩個小組均在下周內開會。陳茂波稱，土地房屋供應統籌組將取代土地供應督導委員會，但工作組範圍將更廣泛，將制訂未來10年可供發展土地（熟地）的預測，定期向大眾公布，提升透明度。他相信這些預測可以有系統地監察政府造地過程和效率，並確保有需要時加入督導工作。



將公開10年熟地預測 持續精簡發展流程

陳茂波解釋，統籌組成員亦較過往更集中，來自參與土地發展政策局的部門，工作不只督導和監察政府土地供應，亦會在宏觀層面監察公私營房屋供應，土地供應不限於住宅房屋用地，還包括經濟發展所需的用地、政府社區各類設施的用地的需求情況，持續檢視各個造地項目。

統籌組也會領導持續進行精簡整個發展過程的工作，以及制訂有助釋放私人土地發展潛力的方案，有適切制度落實以基建先行和創造容量的方針，並會督導和監察配合土地發展的運輸及其他基建工程，以及政府社區設施，均可適時興建。

黃偉綸：公屋行動組可九月底交建議

至於公營房屋項目行動工作組，須在上任100天內將具體工作建議提交特首，黃偉綸表示有信心做得到，希望9月尾完成有關建議。他指未來五年（2022年-2027年）公營房屋的落成量約有10萬個單位，在下一個五年期則會大幅提升至23萬伙，所以提升第一個五年期的落成量也是一大工作重點。

他指，目前公營房屋興建量平均一年為四至五萬，面對幾年後公屋工作量大幅提升，在人才培訓、人手供應、以至科技應用均要打好基礎。他希望盡快找出具實效、務實和有具執行力的措施，會跟社會聚焦討論，包括主要持份者如房委會、房協、市建局、立法會，但不會再做廣泛又耗時的諮詢，認為在今次的情況不適切。