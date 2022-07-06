李家超設特首政策組　劉兆佳：助建大局觀　研國內外局勢對港影響

特首李家超今日（6日）到立法會出席上任後首次答問會，透露將重設類似過往中央政策組的部門，已初步定名為「特首政策組」，研究涉及本地、國家及國際層面的政策。

上屆政府廢除中央政策組，改組成政策創新及統籌辦事處，如今李家超正式確認將會重設類似部門。曾任中策組首席顧問的全國港澳研究會副會長劉兆佳預期，新政策組會主要負責擘畫政府的未來發展路向和大政方針，不會處理日常施政，又認為該組在公眾教育的功能上可進一步強化。



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劉：可擔當公眾教育功能 提升港人視野

劉兆佳表示，國家主席習近平在七一講話中，特別提到希望特區政府「要提升國家觀念和國際視野，從大局和長遠需要出發積極謀劃香港發展。」特首政策組的主要工作應該不是處理政府日常的施政和政策，而是加強特首領導政府和香港的能力、協助特首建立宏觀、長遠、歷史、國家、國際和戰略思維，擘畫政府和香港的未來發展路向和大政方針。

他認為，政策組應研究分析國內外局勢的變化和對香港的影響，特別是國家的的大政方針和發展趨勢、中國與美國和西方的關係、國際秩序的變化、世界經濟形勢的發展、台海局勢、區域經濟合作格局，亦必須掌握香港整體和各方面的社情民意和香港的政治和社會的變遷。

劉兆佳又指，該組可以擔當公眾教育的功能，提升港人的國際和國家視野，促使他們對那些長遠和重大政策的理解和支持，此外也要密切與香港和國內外的智庫和學術機構密切交流合作，以提升其作為特首參謀的能力，但主要研究工作應該由組內研究人員承擔。

蔡子強：難憑幾句話斷定職能 但肯定重視國家視野

中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強表示，中策組在不同的年代有不同職能，回歸前彭定康年代相對重視與不同政治光譜人士交流、收風，因此當時亦有民建聯成員任職顧問；於劉兆佳任首席顧問年代（橫跨董建華及曾蔭權時期），相對重視透過民調及批出研究項目了解民情，協助政府決策；到梁振英政府，邵善波則較重視與國內智囊聯繫、了解國情。至林鄭月娥任內，將中策組改組成創新辦，但被質疑為「童子軍」，對現實政治欠缺認識，亦沒有為社會把脈的功能，間接導致修例風波一發不可收拾。

他指，在不同的特首任內，中策組或類似部門可以因應不同特首的風格有不同職能，不可能單憑李家超今日幾句說話，判斷未來特首政策組的工作風格。不過他認為有一點是肯定的：「以今日政治氣氛，新政策組一定會像邵善波年代般，強調國家視野，甚至更進一步。」