謝偉銓批人口政策一貫被動　質疑李家超不積極：牽連廣勿坐待爆煲

立法會昨天舉行政府換屆後首場特首答問會，建測規園界議員謝偉銓質疑特首李家超對於人才流失問題不夠積極。他今早（7日）於港台節目上進一步解釋，香港政府從來在人口政策上都沒有完整及主動的規劃，如果等到問題「爆煲」才規劃就太遲。



謝：青年薪金追不上樓價 難以鼓勵上進

謝偉銓指，早在約8、9年前問到當時的政務司司長林鄭月娥時，從對方回覆得知政府的人口政策都是相當被動。但他認為人口政策事關重大，很多事物需要配合，連帶影響社會的資源分配，教育、就業、福利等都會受影響，否則會有很多問題出現。

李家超昨日回應指，政府會繼續吸引外來企業進駐，但謝偉銓認為單單吸引企業是不夠的，因為企業來港都要看看人才是否足夠，香港在各個專業職系方面都要一些配套政策，如大學須按未來對人才需求而相應調整特定學科學額。他坦言，青年人現時即使努力工作，薪資的增幅都追不上樓價，離置業夢愈來愈遠，難以鼓勵青年人上進，未來政府需要處理。

林琳認同副司統籌市政：應變成恆常改善工作

此外，李家超昨日指將成立4個工作小組，由司級官員帶領，處理跨代貧窮、地區議題、土地房屋等問題。其中，政府將成立「地區事項統籌工作組」，處理包括衞生黑點、阻街黑點、環境以及巿容等問題。民建聯立法會議員林琳在同一節目上亦指，現時不少地區事務雜亂，例如鼠患、店舖阻街等問題，可能涉及十多個政府部門，因此贊成設立小組理順流程，釐清主體責任。

她指，過往政府也有類似措施，但側重在執法層面，因此同意從根源解決問題，建議政府為計劃設「績效指標」，但提醒不應流於表面，應該變成恆常的改善工作。