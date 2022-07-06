梁君彥以短片導賞前廳　盼官員議員每月「坐低傾」築緊密關係

特首李家超今早（6日）出席上任後首次立法會行政長官答問會，提出往後每月都舉行「前廳交流會」，輪流由司長級官員率領一眾局長與議員溝通。立法會主席梁君彥下午在Facebook專頁上載一條影片，介紹經改裝後的前廳新布局，劃分為多個交流互動區，方便議員與官員「坐低傾」，形容是促進行政立法良性互動的理想「聚腳地」，期望「前廳交流會」可推動行政立法良性互動踏上新台階。



梁君彥在帖文指，會議廳前廳是立法會綜合大樓最重要設施之一，屬議員專區，去年邀請了香港知專設計學院學生協助秘書處活化，改善室內設計和布局。李家超在當選翌日已到訪參觀，當時曾向他介紹前廳新布局的理念，很高興今天李家超建議每月舉行交流會，鼓勵官員與議員面對面交流，建立緊密協作關係。