立法會｜嚴剛倡口岸規劃對接深圳　黃元山：整合兩地高科技產業鏈

立法會商界（第三）功能界別議員嚴剛動議「對接深圳，規劃共建深港口岸經濟帶」議案，選委會議員黃元山提出修正案。他指香港要對接「十四五規劃」和大灣區，對接深圳是第一步，需整合兩地高科技產業鏈。



他認為要有更多制度性改革、長遠規劃和緊密合作，例如與深圳協調稅務、土地、招才計劃等措施。又希望政府加強連接口岸經濟帶、北部都會區、維港都會區及「明日大嶼」交通基建，促進不同產業互動，而港府應主動和深圳政府協商，提供更多「走出去」的合作。



黃元山提出的修正案最終獲通過。



深圳前海交易廣場工地。（新華社）

嚴剛倡兩地設立層級專責小組共商發展

嚴剛提出「對接深圳，規劃共建深港口岸經濟帶」議案，促請政府採取措施對接深圳，合力發展口岸經濟帶。嚴剛希望港府與深圳就口岸經濟帶建設達成共識，成為北部都會區發展的先驅動力，提出成立兩地高層級專責小組，並訂立機制加強人、財、物、技術和資訊的流動。

黃元山對此議案提出修正案，修訂內容包括提出透過稅務、土地、招才計劃等措施招商引資、招才引智、加強港深之間的統籌，協助內地企業「走出去」以及加強交通基建網絡，連接口岸經濟帶、北部都會區和維港都會區，修正案最終獲通過。

黃元山：攜手吸引國際頂尖人才和企業落戶

黃元山引述國家主席習近平提到人才的重要性，他指香港作爲開放性社會對人才具吸引力，高等院校尖端科技達世界級水準，而深圳有成熟的企業和產業鏈，如兩地能共同招才引資，相信能吸引國際頂尖人才和企業落戶「深港經濟帶」進行研究和產業化，使香港既有基礎和實力轉化成商業價值，滿足香港發展。

黃元山冀港府促進深港兩地營商便利。（廖雁雄攝）

他稱，港府需具突破性思維，與深圳協調稅務、土地、招才計劃等措施，完善法規，促進兩地營商便利，如深港「兩強聯手」，口岸經濟帶可成爲國家吸引海外企業與人才的樞紐。他認爲兩地在政策協調上，要挑選更好、靈活和國際化的政策支持前端產業快速發展，亦應選擇優惠力度更大、支持措施更多一方，避免政策差異導致人才和企業單向流動。

他又說，港府應主動和深圳政府協商，提供更多「走出去」的合作，協助內地品牌在製造、品牌設計、物流等產業鏈的國際化，同時帶動深港兩地高增值服務業發展。