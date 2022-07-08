熔斷機制暫緩　盧寵茂上場第一擊政界讚好　酒店隔離縮短否有分歧

政府昨日（7日）表示，經初步檢視數據和科學分析，即日起暫緩個別航線「熔斷機制」，而抵港人士需要在第3日增加一次核酸檢測。政府認為，「熔斷機制」造成的社會成本相當大，而為抵港人士進行更頻密的核酸檢測會更有效阻斷輸入個案，因此作出這項決定。



然而，昨日本港新增個案達3,028宗，社會難免會將兩件事聯繫，認為政府有意放寬「外防輸入」。政界大多認同今次做法，認為方便抵港人士，同時建議多加解說，以釋除公眾誤解。至於下一步應否縮短酒店隔離檢疫日數，政界目前仍有分歧。



湯家驊：上屆政府已審視 臨換屆暫不變是負責任

消息公布後，行政會議成員湯家驊在Facebook表示：「機制目的是迫使航空公司嚴肅處理抗疫要求，但受苦的卻往往是無辜旅客，不但行程安排完全失控，更可能連酒店訂金也被沒收，實在非常不公平。新政府上場大刀闊斧，顯示了敢作敢當的氣魄，令人另眼相看；希望在通關方面也可有早日突破。」

湯家驊接受《香港01》查詢時表示，防疫政策需要隨時勢不同而轉變，現時的個案數字雖然比5月有所上升，但絕大部份都非嚴重個案，未有拖垮醫療系統，與第五波疫情有明顯不同，所以處理方法亦不應該「一成不變」，所以這並不顯示去屆政府的政策有甚麼大問題，只是時機不同。此外，政府亦十分關心香港的經濟及國際金融中心地位受到威脅，因此在政策上亦會有所回應。

他又補充，早在政府換屆前，官方已經審視熔斷機制的效益和影響，但認為始終不適合在換屆前夕對政策作太顯著變動，以免令下屆政府「綁手綁腳」，這和公務員加薪議題的道理一樣，認為這是負責任的做法。

湯家驊透露，上屆政府已經審視熔斷機制的效益和影響，但換屆前夕不宜大變，以免影響今屆政府運作。（資料圖片）

陳凱欣指做法聰明 個人檢測守「外防輸入」底線

前食物及衞生局政治助理、立法會選委界別議員陳凱欣認為，今次政府同時間暫緩「熔斷機制」和增加抵港第3日核酸檢測安排，是平衡對外開放和應對疫情的聰明做法。

陳凱欣說暑假將至，有不少留學生會乘搭飛機回港，他們訂了機票和檢疫酒店，萬一航班「熔斷」學生就要重新預訂機票和酒店，亦打亂了行程，「機上有一定數量乘客抵港檢測時確診就要熔斷，對於檢測陰性人士嚟講，會覺得剝奪佢地回港嘅權利」。她認為暫緩「熔斷機制」減少飛機酒店混亂，既方便回港學生，便利商界人士來港，亦能有助旅遊業界，就算檢測成本增加亦可以接受。

陳凱欣強調，政府暫緩「熔斷機制」的同時，增加了抵港人士第3天要做核酸檢測，是以個人檢測守住「外防輸入」的底線。

陳凱欣認為暫緩「熔斷機制」減少飛機酒店混亂，方便留學生、商人抵港，就算檢測成本增加亦可以接受。（資料圖片）

姚栢良指熔斷機制不合理 「玩殘」航空公司

暫緩「熔斷機制」對旅遊界來說是好消息。航班「熔斷機制」隨着4月1日政府取消9國禁飛令後更顯過時，當時個別航班一旦有3名乘客確診即須停飛7天，首20天共觸發機制25次，令外國航空公司對復航香港卻步。一直要求取消機制的旅遊界議員姚柏良說，當時開始業界及市民投訴不絕。到了5月，政府提高觸發門檻至5名乘客或全機乘客5%確診，並以較高者為準，但姚認為「機制本身就有好多唔合理同唔公平嘅地方，熔斷門檻都係好低，我觀察7月到依家，已經有6、7班機熔斷，撞啱回港高峰期，啲人係求助無門，真係玩到殘，外航無意欲飛香港，都揀穩陣嘅地方飛，而本地航空公司係焗住要飛（香港）。」

姚柏良說由上屆爭取到現屆，笑稱回歸日見到醫務衞生局局長盧寵茂都不忘提兩件事，即取消熔斷及入境酒店檢疫減辣，本周一新政府首個工作日再去信要求跟進。新政府上任短短幾天，熔斷暫緩，姚大讚新班子「行動迅速」、聽意見作調整，形容作風實事求是、決策科學有突破。一直關注出入境檢疫要求的選委界議員江玉歡也形容驚喜：「之前點講前朝都冇改變，熔完一班又一班，真係等咗好耐，係遲到好過無到，新政府好表現！」

改變是否意味抗疫策略、內外通關優次取捨有變？江玉歡相信叫停熔斷機制是經過十分慎重考慮，當中無可厚非須評估與內地通關的相互影響，但估計並非阻力減少，而是抗疫已久，當局都了解對外復常很緊要，「舊年9月我去歐洲，街上面已經冇人戴口罩，今年歐美都陸續開咗關，世界改變咁大，一定好大壓力，咁上下唔能夠唔改變。」姚柏良亦認為抗疫策略須務實科學，認為新政府正循着這個方向調整措施，「香港係好特殊，連通世界，冇可能長期中斷，咁好難捱落去，內地都唔想睇到，都話要鞏固國際金融中心地位。」

姚栢良認為熔斷機制不合理，對航空公司和抵港人士構成麻煩。（資料圖片）

姚柏良說，內外謀通關要兩條腿走路，毋須預設此先彼後。他認為整體社會都希望盡快與內地免檢疫通關，但內地有顧慮及防控需要，香港也要視乎實際條件，反問「內地通唔到，要齋等？」他說抗疫不應該將對內、對外復常對立，要拿捏得當。江玉歡也稱每一班被熔斷的航班都影響數以百乘客，「係好淒涼，你切身處地去諗，難怪大家話擾民，香港嘅形象係好差！依家取消熔斷係好開始。」

江玉歡關注檢疫酒店是否足夠 必要時方艙應急

按照這個防疫思路，下一步要調整的就是檢疫酒店及檢疫期。姚柏良稱特首已在立法會答問會表明認同這個方向，希望政府考慮自己早在5月已提出的「334」方案，即打齊三針的入境人士，只須酒店隔離3天，其餘4天就可轉到家居隔離；騰空出來的檢疫酒店房間，可轉做入境內地前的檢疫驛站，「返內地喺香港隔離，當係staycation，要搵個有效嘅檢疫措施，又防止到輸入個案到內地。」他說到抗疫策略必須平衡正常生活，原則是不為醫療系統製造壓力、同時維持嚴重個案於低位，相信是社會共識。

江玉歡則認為正踏入海外港人回港高峰期，「跟住一定係處理檢疫酒店問題，依家開多幾間都唔會夠，最快開方艙2,000至4,000間房，嚟緊呢幾日，應咗急先，供應夠酒店就冇得炒。下一步再諗點處理酒店檢疫嘅要求，不過都冇得諗太耐，旅客、學生，商務客都好受影響。」

大量留學生將於暑假回港，江玉歡關注檢疫酒店是否足夠。（資料圖片/曾鳳婷攝）

陳凱欣強調不可提早家居隔離 倡追蹤回港者足跡

對於酒店檢疫期是否應縮短，議會內有不同意見。在今次變動之前，抵港人士需要在第1、5日在檢疫酒店做核酸檢測，再加上第6、7日快測陰性，第8日起可以在家自行監察7天，而第9、12日需要再進行核酸檢測。陳凱欣指，現時的變種病毒主要在第3、4日開始發病，增加第3日檢測可以及時發現，降低檢疫酒店內傳播的風險。「最緊要係唔可以提早家居隔離，以免病毒流入社區」。

陳凱欣則擔心萬一病毒再有變種，延後到7天酒店隔離結束後才病發，就會對社區帶來風險，因此她認為抵港人士亦要有追蹤措施，可以善用新科技或重新利用追蹤手帶，在一定時間內追蹤，「唔使全民追蹤，相信市民都會接受。」

政界指盧寵茂解決增加檢測障礙 建議多加解說政策

有政界人士指，前食物及衞生局局長陳肇始曾經向檢測商要求，為抵港人士在第3日增加一次核酸檢測，但當時檢測商認為技術上無法做到而拒絕。據了解，盧寵茂上任前後與檢測商再討論，終於解決第3日增加檢測的阻礙。

政界人士評估，政府今次是暫緩「熔斷機制」，是留一手的做法，萬一疫情嚴重可即時重啟。該人士認為，本港新增個案突破3,000宗，暫緩「熔斷機制」有可能令市民誤以為放寬「外防輸入」，醫務衞生局或其他部門宜多加解說，甚至可以在每日「430記者會」解釋完整政策方針。