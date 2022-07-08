民建聯倡盡快落實「5+2」隔離安排　吸引客戶在港辦大型展覽

展覽及會議業界大受疫情打擊，民建聯聯同超過20個業界及中小企代表舉行記者會，提出支援業界的建議。立法會議員周浩鼎建議政府盡快落實海外回港人士「5+2」隔離安排，即5天檢疫酒店隔離及兩天居家隔離，並循序漸進檢視狀況，以進一步將來放寬隔離的要求，逐步恢復海外往來，重新吸引客戶來港參加大型展覽和會議在香港舉辦。



黃英豪冀有通關時間表 讓企業和客戶有準備

民建聯進出口界立法會議員黃英豪指，香港競爭力已在下降，許多業界都快捱不住，促請政府制訂國際通關路線圖和時間表，並列明何時進一步放寬隔離安排，好讓業界能與客戶早作準備。

該黨會計界立法會議員黃俊碩建議容許本地居民回港後，在適切的條件下，由酒店隔離改為居家隔離，方便到外宣傳業務或參展的香港居民，有利於他們為行業到海外進行參展推銷業務，亦可減輕檢疫酒店的緊張情況。

陳恒鑌倡設「在港驛站」 回內地人士先行隔離

該黨另一立法會議員陳恒鑌提倡「在港驛站」方案，讓香港居民回內地前於香港本地進行隔離，認為有助解決回內地配額被炒賣等情況。他希望港府能與內地政府溝通，爭取繼續增加每天回內地的配額人數上限。