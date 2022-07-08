習講話學習班︱中聯辦：有社福界憂反中標籤　籲真心擁護一國兩制

勞福局今午（8日）聯同中聯辦及社福組織舉行「社福界學習宣傳貫徹習近平主席重要講話精神」座談會。全國人大常委譚耀宗表示，國家主席習近平的講話肯定了「一國兩制」日後的發展，形容習近平「七一」送給香港的大禮就是給大家堅定「一國兩制」信心。

譚耀宗相信，習近平提及長期堅持「一國兩制」的含意並不限於2047年，2047年並非終點，而是意味着不管有甚麼風風雨雨，一樣要堅持下去。



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中聯辦：擁護「一國兩制」 愛國愛港本色不變

中聯辦社工部副部長周和表示，近年香港風雨飄搖，社福界有些朋友擔憂背上「反對派」和「反中亂港」的罵名，丟失「愛國者」的美譽，但只要社福界朋友真心擁護「一國兩制」方針和《基本法》，遵守《港區國安法》，共同維護香港和諧穩定，「善作善成」建設香港，愛國愛港的本色就沒有變、幹事創業實現抱負就有寬闊舞台、追求個人幸福就有光明前景。

他稱由於香港社會騷亂、疫情肆虐、經濟增長緩慢，民生問題和矛盾十分突出，社福界應把服務重點放在長者安老、殘疾人士照顧、青少年尤其是跨境學童等領域。

狄志遠：經過反修例 大家都明社會和諧重要

社福界議員狄志遠表示，沒有國家的祝福，香港就失去作為窗口的價值，又稱習近平提及要排解民生憂難，指目前香港經濟低迷、人口老化，年輕人對未來缺乏信心，社福界應照顧好每一個服務對象。他提到，經過之前的社會事件，相信大家明白維持社會和諧的重要性，希望業界團結，促進社會公平公義、以及和諧穩定。

行會前召集人、社聯主席陳智思指，習近平用詞明確顯示中央及中國14億人認同「一國兩制」制度，令他有信心向質疑「一國兩制」的人作出解說。他稱「一國兩制」可超越2047年，但香港需要處理自身問題，相信只要每個人作出承擔，「一國兩制」模式可永久延續下去。