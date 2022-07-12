李家超：紅黃碼只針對確診及酒店檢疫者　不用於非抗疫範圍

特首李家超今日（12日）出席行政會議前見記者。政府近日先後更新多項重要防疫措施，包括昨日表示將採用「健康碼」模式，以「紅、黃碼」限制若干人士出入特定類別處所。李家超強調「紅、黃碼」限制只針對確診及酒店檢疫者，不用於非抗疫範圍，目的只是要將規限以精準的方法降到最低限度，讓大部份人士可以進行自己的活動。

李家超又透露，首場「前廳交流會」明早舉行，他將率領六司與議員交流，未來這個溝通交流機制是恆常進行，擴闊了過往的交流層面，可因應交流情流再作優化。



候任期間兩晤專家顧問 透露快將有任命

【10:16】被問到委任專家顧問組的問題，李家超重申很快會再有委任，候任期間已經兩度與專家認真交流，討論科學論述及觀點。

被問到上任後活躍於社交媒體和如何修補社會撕裂，李家超表示，任何人如果更了解政府的運作，包括其本人的性格如何、對事物的看法，有溝通和了解、增進認識，對事情總會有幫助。他表示，除了在社交媒體的溝通，他也承諾會接觸不同界別的人士，進行10月施政報告的準備工作，期間會聆聽不同人的意見和想法，他和司長都會嘗試接觸不同人士。

【10:10】李家超指，會利用「黃碼」 數據去將檢疫日數減到最少，以保持社會活動和國際競爭力。他強調任何抗疫措施都會符合法律，並表明政府一定會守法。醫衛局也正分析數據，並將很快推出新的檢疫安排。

強調「健康碼」不用於非抗疫範圍

【10:00】李家超在開場白透露，與立法會的「前廳交流會」明日會進行首場，由9時15分開始，10時45分完結，具體安排由立法會決定，未來會成為常設機制，形容是一個起點，讓官員及議員有互相認識交流跟進的機會。另外，關於政府新設四個工作組，今日會召開第一次會議，李家超對進展及官員的積極性感到滿意。

李家超又預告，行政會議今日開會後將休會，復會日期另行公告，但期間有不同專題小組有內部討論，有需要時或會召集行會開會。最後，防疫抗疫工作方面，他指現時政策的目的是盡可能把規限以精準的方法降到最低限度，讓大部份人士可進行自己的活動，例如「紅黃碼」制度現時的範圍仍然是狹窄的，紅碼只針對確診人士，黃碼只針對酒店集中隔離人士，正考慮如何優化隔離時段。

紅黃碼只針對確診及酒店檢疫者

李家超補充，過去第5波疫情政府「超負荷」推倒了不同系統，會審視是否有更多快精準的方法識別，控制確診人數的上升，考慮政策時會將市民不便降到最低，現時正在聽意見，希望將新措施接軌現有制度，到決定時會有公布。