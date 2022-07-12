紅黃碼只針對確診及檢疫者　李家超籲勿信事端製造者：政府必守法

政府近日先後更新多項重要防疫措施，包括預告將採用「健康碼」模式，將「安心出行」將改為實名制，並增設「紅、黃碼」限制若干人士出入特定類別處所。特首李家超今日（12日）出席行政會議前見記者，強調「紅、黃碼」限制只針對確診及酒店檢疫者，認為針對的對象很清晰，目前正審視數據，考慮縮短入境人士在酒店「隔離時段」的最終定案，連同「紅黃碼」安排很快會有公布。

至於坊間質疑有關防疫限制，或可被用於政治目的。李家超指，「紅、黃碼」限制旨在將防疫規限以精準的方法降到最低限度，務求讓大部份人士可以自由活動：「所以將任何措施用於非抗疫嘅範圍，係唔會發生、亦都不切實際，如果任何人喺呢方面嘗試去製造事端，我可以話畀佢聽，絕對唔係事實，大家亦都唔需要相信。」



研快精準識別方法 讓受限者可「點對點」活動

李家超透露，醫務衞生局正積極分析數據，研究縮短入境人士檢疫期，將會「睇檢疫日數如何符合到數據，將限制減到最少，令經濟社會活動恢復，國際競爭力得以保持。」一有定案就會公布，李強調會配合科學數據審視，盡量放寬檢疫要求。現時的防疫抗疫措施，目的是盡可能把所需規限以精準的方法降到最低限度，甚至會准許受規限人士的部分活動，例如「點對點」的活動。

他指構思中的「紅黃碼」制度，範圍仍然是很狹窄，「紅碼」只針對確診人士，「黃碼」則針對酒店集中隔離人士，有關安排將配合酒店檢疫期的優先。他更舉例指，希望做到將原本影響的5,000人，壓縮至1,000人，另外4,000人可以「點對點」活動。

如有人利用「紅黃碼」製造事端：大家毋須相信！

李家超補充指，過去第5波疫情導致「超負荷」，推倒了不同系統，政府會審視有否更多快、精、準的方法識別確診者，務求控制確診人數的上升。政府在考慮措施時，會研究如何將市民不便降到最低，包括做到在新識別措施下，普通市民毋須受限制，現時正在聽意見，希望新措施接軌現有制度，有決定後會有公布。

對於政府計劃推出「紅、黃碼」限制，坊間有憂慮或成為政治工具，李家超回應時指，無論用任何方法應對疫情，「一定係符合法律，我哋係一個非常守法嘅地方，政府就必然會守法添啦，所以將任何措施用於非抗疫嘅範圍係唔會發生，亦都不切實際，如果任何人喺呢方面嘗試去製造事端，我可以話畀佢聽，絕對唔係事實，大家亦都唔需要相信。我哋運用任何措施，如果唔符合法律，第一，政府唔會做；第二，一定有後果。」

李家超說，措施推出後會做好解說工作，推出前會認真審核所有牽連的問題，務求解說「到位」，令公眾明白措施只針對疫情。

候任期間兩晤專家顧問 透露快將有任命

【10:16】被問到委任專家顧問組的問題，李家超重申很快會再有委任，候任期間已經兩度與專家認真交流，討論科學論述及觀點。

被問到上任後活躍於社交媒體和如何修補社會撕裂，李家超表示，任何人如果更了解政府的運作，包括其本人的性格如何、對事物的看法，有溝通和了解、增進認識，對事情總會有幫助。他表示，除了在社交媒體的溝通，他也承諾會接觸不同界別的人士，進行10月施政報告的準備工作，期間會聆聽不同人的意見和想法，他和司長都會嘗試接觸不同人士。

【10:10】李家超指，會利用「黃碼」 數據去將檢疫日數減到最少，以保持社會活動和國際競爭力。他強調任何抗疫措施都會符合法律，並表明政府一定會守法。醫衛局也正分析數據，並將很快推出新的檢疫安排。

強調「健康碼」不用於非抗疫範圍

【10:00】李家超在開場白透露，與立法會的「前廳交流會」明日會進行首場，由9時15分開始，10時45分完結，具體安排由立法會決定，未來會成為常設機制，形容是一個起點，讓官員及議員有互相認識交流跟進的機會。另外，關於政府新設四個工作組，今日會召開第一次會議，李家超對進展及官員的積極性感到滿意。

李家超又預告，行政會議今日開會後將休會，復會日期另行公告，但期間有不同專題小組有內部討論，有需要時或會召集行會開會。最後，防疫抗疫工作方面，他指現時防疫抗疫政策的目的是盡可能把所需規限，以精準的方法降到最低限度，讓大部份人士可在不受規限下進行自己的活動，甚至准許受規限人士的部分活動，例如「點對點」的活動。