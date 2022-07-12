疫情．7.12｜安心出行設紅黃碼勢在必行　李家超稱只加諸兩類人士

本港疫情持續，醫務衞生局局長盧寵茂昨預告安心出行將轉實名制，確診者將變紅碼，行政長官李家超今早（12日）出席行政會議前稱，實施健康碼紅黃碼目的是盡量以精準方法將規限減至最低，令大部份人都不需要受規範，強調紅黃碼範圍「好窄」，只包括確診人士或檢疫人士，並強調：「用喺非抗疫範圍不會發生。」確診數字方面，本港今日新增2,769宗確診，211宗屬輸入個案，一名94歲女患者離世。



昨日疫情總覽：

▼7月12日強制檢測公告▼



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【23:55】醫務衞生局公布強制檢測公告，共有74個地點上榜，當中14處為食肆，全位於九龍及港島，當中包括油麻地澳洲牛奶公司和喜記路邊雞、旺角九龍餐室和LABEAT Restaurant & Bar；紅磡黃埔天地美食坊逸逸居連續兩日上榜；樂富廣場有兩間同時納入名單中，為Itamama Bistro和三和茶餐廳。

其他七間為黃大仙中心亞萊泰、油塘大本型元気寿司、灣仔瑞士咖啡室和五星茶餐廳、中環咪咪茶餐廳、以及鴨脷洲利東商場大家樂和翠河燒味。在指定時段在場人士，須於明日或後日（13或14日）進行核酸檢測。

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強檢住宅方面，大埔以六幢佔最多，包括嵐山 6 座、富雅花園 3 座等；將軍澳有怡心園 5 座等五幢上榜；屯門也有五幢要強檢，涉兆麟苑寶麟閣及兆禧苑順禧閣等；栢慧豪廷 9座為天水圍四幢上榜的大廈之一。

其他上榜大廈包括：沙田好運中心柏林閣、馬鞍山新港城 Q 座、上水皇府山 5 座、元朗Park Yoho Venezia 2A 座和Park Yoho Sicilia 1B 座、大角咀柏景灣 10 座及旺角富榮花園 1 座，以及鰂魚涌南豐新邨 8 座等。

馬鞍山錦英苑錦佳閣和利安邨利榮樓、以及鴨脷洲漁安苑瑚安閣則因污水檢測呈陽性，居民需要檢測。

任何人在7月6日至12日曾身處上述大廈超過2小時，均須在明日或後日進行核酸檢測。

▼7月12日強制檢測公告詳情▼



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【22:40】​醫務衞生局局長盧寵茂今日（12日）視察位於亞博館內的新冠治療中心及臨時檢疫中心，以及「臨時醫院」北大嶼山醫院香港感染控制中心，他指出，本港現時每日確診個案接近3,000宗，臨時醫院留院病人已突破300名，醫管局會按疫情發展，在短時間內啟用如新冠治療中心。

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【21:40】2022年消費券第二階段5,000元8月7日起分階段派發，任何曾以「永久離開香港」為由提早提取強積金的市民，將喪失獲派資格。財經事務及庫務局今日（12日）表示，近日陸續以特定電話號碼發出短訊通知，有關人士如情況有變，例如回流香港，可在14日內提出「上訴」，以證明「沒有已永久離開或意圖永久離開香港」。

【21:26】本港疫情反彈，衞生防護中心今日（12日）更新確診大廈名單，新呈報1,555幢，當中有不少屬洋房級別，例如大埔比華利山別墅、白石角天賦海灣獨立屋。



此外，名單內亦有不少豪宅屋苑，例如位於半山的寶雲山莊、寶馬山賽西湖大廈7座、何文田的君柏1座、何文田山畔1座、清水灣栢濤灣等。其中寶馬山花園更有兩幢上榜，分別是3座及12座。

【21:24】政府今日（12日）公佈，新增兩間第八輪指定檢疫酒店計劃的酒店，包括灣仔的香港萬麗海景酒店，以及荃灣的悅來酒店，料可額外提供約1,500間酒店房。兩間酒店將分別由明日（13日）和7月19日開始接受預訂。

【18:50】特首李家超上任後，新一屆問責官員班底已塵埃落定，惟一直未有公布是否繼續任命上屆政府的抗疫專家顧問團成員。李家超今早（12日）表示，在上任前曾與專家見面，並就科學論述觀點進行交流，更指即將會委任專家顧問團。據悉，除了原有的顧問團成員袁國勇和許樹昌外，香港大學臨床醫學學院內科學系臨床教授孔繁毅，以及新冠狀病毒病疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星，兩人都會加入顧問團。

▼7月11日 疫情記者會公布加強監察確診者▼



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【18:43】旅發局「夏日同賞‧就在香港」推出「夏日賞賞你」，為市民送上 20 萬份限量獎賞，首批5.5萬份在本周四（14日）起以先到先得形式領取，當中包括25折享用牛角 Buffet晚餐、優惠價食北海道活壽司、25折洋紫荊維港遊自助晚餐、7折購買海洋公園全日優惠套票等。

▼第一批覽限量獎賞名單▼



▼7月11日 醫管局最新患者數據及推算▼



【17:40】本港新冠肺炎疫情反彈，各區亦出現確診個案。港府今日（12日）公布，因應北區、東區及元朗區共14個屋苑及大廈污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續相關地點的居民、清潔工和物業管理員工派發合共約29萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。涉及的屋苑及大廈包括清河邨、丹拿花園、港運城、雋悅及天悅邨等。

▼7月11日 部份污水陽性的屋苑及大廈▼



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▼7月10日 大批北上市民在深圳灣口岸等候核酸檢測結果過關▼



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【17:06】政府今日公布，將根據《預防及控制疾病條例》下的公共衞生緊急規例規定刊憲，延續現行社交距離措施，生效期間為7月14日至27日。

【17:00】大埔富亨邨亨盛樓圍封，政府目標是在明日（13日）上午約八時三十分完成行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【16:55】歐家榮指，經深圳灣口岸抵港陽性或不確定個案平均每日5宗以下，並指在口岸檢測陽性人士必須使用點對點的交通到酒店或住所，而當局知悉有檢測陽性患者在口岸逗留，會要求點對點回家，如他們家居環境不適合或去隔離設施。

【16:41】增16宗懷疑本地感染BA.4/5個案，7宗無源頭，患者分別居於以下地方：

-海怡半島4期御庭園御盈居

-利東邨東業樓

-窩打老道45號賀賢居

-逸東邨迎逸樓

-龍蟠苑龍璋閣

-馬鞍山迎海第1期11座

-太古城高山台華山閣

【16:39】今日新增369 宗學校呈報個案，涉及285間學校，有7間學校個別班別需要停課，包括東涌匡智紹邦晨輝學校、九龍城九龍真光中學(幼稚園部)等。

【16:34】醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞指，疫情持續惡化，現時近1000人在公院留醫，對公院運作及服務已構成影響，雖公院已預備人手及病床，但無可避免非緊急服務要暫停，部份聯網已減少非緊急手術，預計如疫情再惡化，會有更多非緊急服務，尤其是日間服務、住院、非緊急服務都有調整，故再次呼籲市民不要對疫情掉易輕心。

【16:33】醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞指，新增1人危殆、1人嚴重及一名94歲女病人離世。

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮公布，本港新增2769宗確診，當中211宗屬輸入個案，並多1名病人離世。

【13:35】新冠疫情持續，本港有近 130 萬人曾經感染，當中不少康復者出現「新冠肺炎長期綜合後遺症」（俗稱「長新冠」）症狀。中大醫學院推算，全港確診人數達127萬，當中超過90萬名康復者有最少一個「長新冠」症狀。

中大醫學院在醫院管理局支持下，今日開展為期3個月的全港首個大型長新冠研究，目標有10000人參與，以問卷形式調查本港新冠康復者出現後遺症的情況，掌握長新冠問題對患者健康、家庭及工作的困擾程度，以協助政府制定策略及調撥資源，策劃更全面的長新冠醫療服務。

▼7月12日 中大醫學院開展全港首個大型長新冠研究▼



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【13:22】勞工處今明（12及13日）兩日在旺角麥花臣場館舉行大型招聘會，為求職人士提供2,500個職位空缺，包括保安員、行政助理、客戶服務主任等，有不少求職人士到場了解職位情況，現場亦設有面試室可即場面試。有失業數月市民希望藉此轉行，尋找穩定工作，坦言自己對薪酬的要求不高：「最緊要穩定」。疫情下，保安一度變「筍工」，但最近經濟及勞工市場有復蘇跡象，有保安公司嘆不少人、特別是較年青一批保安轉行，請人亦變相對困難，因此於招聘會展板上寫道「歡迎65歲人士申請」。

▼7月12日 勞工處大型招聘會▼



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【11:15】澳門疫情持續，當地工商業場所昨（11日）起停運7天，在今日（12日）澳門停工的第二日，澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心最新公布再多57宗陽性個案，當中在紅碼區及醫學觀察酒店發現33宗個案，6宗屬密切接觸者個案、全民檢測酸及重點人群發現陽性個案有14宗、其他人群、社區發現個案有4宗，令自6月18日起累計共有1,583陽性個案。

【10:30】政府擬修例禁止司機於車頭放置多於兩部電話或任何流動通訊設備，並限制設備顯示屏的對角長度不可大於18厘米(約7吋)。昨（11日）對新冠病毒快速抗原測試呈陽性、正按衞生防護中心指引進行隔離的運輸署署長羅淑佩，今早（12日）在電台節目表示，不專注駕駛位列首三個意外原因，雖無數字說明有多少交通意外因看手機而起，但收過很多乘客投訴，指車頭放置多部電話，擔心行車安全。她又指，提出修例前已諮詢業界，有業界自知行車時使用手機危險，希望接單的手機程式添置聲控的功能，令他們接單時更快更安全。

▼部份的士車頭放滿手機▼



【09:45】行政長官李家超今早出席行政會議前稱，實施健康碼紅黃碼目的是盡量以精準方法將規限減至最低，令大部份人都不需要受規範，強調紅黃碼範圍「好窄」，只包括確診人士或檢疫人士。他指，政府會做好解說工作，讓市民了解紅黃碼只針對酒店檢疫及確診者：「原本5000人受限，希望減至1000人，令到其餘4000人可做一啲點對點的活動。」

李家超強調，「黃碼」只針對檢疫人士，醫衞局正積極檢視數據，而香港不論用甚麼方法處理疫情，都是非常守法地方，若指將任何措施用於非抗疫用途是不切實際之說，並強調：「用喺非抗疫範圍不會發生。」

【09:40】醫務衞生局局長盧寵茂宣布將於本周五（15日）起要求居家隔離確診者必須佩戴電子手環，以追蹤有否離開住所，又正籌劃仿效內地的健康碼，安心出行轉實名制下引入紅黃碼制度，識別確診者及入境檢疫人士，限制他們進入高危地方，但暫未知何時推出。實政圓桌立法會議員田北辰今早在電台節目指，認同佩戴電子手環措施，但擔心若當局無足夠人手執法，會成「無牙老虎」。他建議，當局應善用現有的工具，將檢疫人士或緊密接觸者的疫苗通行證短暫停用，待他們完成檢疫或檢測後再恢復，其實功能上已等同黃碼。

【08:52】觀塘德田邨德義樓解封，其間1412人接受檢測，當中發現10宗陽性檢測個案和兩宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼7月11日 澳門停運7天首日市面冷清▼



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▼7月10日 黃大仙天宏苑宏遠閣圍封強檢▼



+ 5

▼7月3日起強制檢測公告▼

