新巴城巴合併｜棄新留城　新股東改名露玄機決搣甩「新世界」影子

【新巴、城巴】港府今日（12日）公布，多間專營巴士公司獲准延長專營權，至於同由匯達交通持有的城巴及新巴專營權將會施「大手術」，城巴專營權一將與新巴專營權合併。意味自1998年起投入運作的「新巴」將告別歷史，明年7月後統一歸入城巴車隊。

兩巴母公司匯達交通，2020年8月入主兩巴後，雖未有即時為兩巴改名，但一直為搣甩前主「新世界」的影子下工夫。新股東先將持有兩巴的母企「新創建交通服務」易名，取名匯達交通。隨全名「新世界第一巴士服務有限公司」的新巴，將於明年走進歷史，只保留城巴名字，新股東前後花上2年時間，終搣甩前朝「新世界」的影子。



2020年8月，新創建以32億元出售城巴新巴業務，接手的財團包括私募股權投資公司善水資本（持股90.8%）、在港上市的漢思能源（持股8.6%）及Ascendal Group Limited（持股8.6%）。從此兩巴母公司不再隸屬新創建，不過兩巴易主後，新主未有即時為兩巴改名，其中新巴的全名仍是「新世界第一巴士」，帶有舊東家的影子。

兩巴合併早有端倪

要完全搣甩「新世界」之名，新股東先將持有兩巴的母企「新創建交通服務」改名，英文名字先改為Bravo Transport Services Limited，初時並無正式中文名，直至2020年10月，正式敲定為匯達交通。

至於兩巴雖未易名，但亦從不同方面可見，兩者有「合併」跡象。例如兩巴近年新聘請的車長，已不再由新巴或城巴直接聘用，而是直屬於匯達交通。新入職車長不再穿兩巴原有制服，而是一律改穿白色恤衫，再扣上城巴或新巴標誌的扣針。據兩巴過去回應傳媒查詢時指出，此舉方便車長可隨時調動，駕駛兩間公司的路線。

匯達管理層去年5月首公開承認研兩巴合併

去年5月，匯達交通副主席鍾澤文接受《香港01》等傳媒訪問時指，首度公開承認，正研將新巴、城巴專營權合併。當時鍾強調，兩巴合併研究只在初步階段，要具體評估實際效益是否利多於弊，而工作亦複雜，需相當長時間。

鍾當時解釋，合併專營權亦涉票價問題，目前新、城兩巴專營權有不同票價，一旦合併就要統一票價，無可避免令部份票價偏低的港島路線大幅加價。同時更換巴士塗裝及制服，亦涉額外成本，必須小心研究是否值得做。