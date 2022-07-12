新巴城巴合併｜取代中巴響名堂　新巴明年併入城巴結束25年歷史

新巴、城巴及龍運三間專營巴士的專營權，將於2023年先後屆滿，三巴早前已向當局提交未來10年專營權的申請。港府今日（12日）公布，三巴獲准延長專營權，惟城巴及新巴專營權將會施「大手術」，其中城巴專營權一（香港島及過海巴士網絡專營權），將與新巴專營權合併，至於獲續牌的城巴專營權二(機場及北大嶼山巴士網絡專營權 )則會保留。

在新安排下，意味自1998年起投入運作的新巴，明年7月後將會正式併入同一母公司持有的城巴，從此「新巴」品牌正式完成25年的歷史使命。至於城巴則會繼續分兩個專營權營運。



中巴沒落造就新巴誕生

新巴的歷史，首先要追溯到中巴的沒落。由於中巴的服務質素每況愈下，車長亦屢次罷工，表現備受批評，政府遂於1998年2月決定不續批其專營權，將其營運的88條巴士線公開招標。同年3月，新世界發展與英國的運輸機構第一集團（First Group Plc）合資，成立「新世界第一巴士服務有限公司」，公眾一直簡稱為新巴，當時新世界集團為大股東。

到1998年3月31日，新巴獲批88條前中巴路線的專營權。當時政府指，新巴符合引入新營辦商的政策取態，而且新巴願意購買中巴持有的全數710輛舊巴士，並接收其所有員工，故成功取代中巴，獲得專營權。

1998年9月1日，新巴正式營運原本由中巴負責的88條路線，並於1999年，再獲批7條來往將軍澳至九龍的專營巴士經營權。翌年，英國第一集團將其26%的新巴股權，售予新世界。

城巴由前中巴交通經理李日新創辦

至於城巴，其前身為Passenger Transport Services（Asia）Limited，由前中巴交通經理、暱稱「阿爺」的李日新（Lyndon Rees）於1977年創辦，初時仍未踏足運輸業務，主要提供公共交通顧問服務。到1979年，Passenger Transport Services以「City Buses」（城市巴士）之名，開展非專營巴士業務，經營企業的究梭巴士；兩年後易名為「Citybus」（城巴），並與海洋公園合作，推出來往中環／金鐘的服務，即日後城巴629線的前身。

到1983年5月，Passenger Transport Services正式轉型為巴士服務營運商，易名為「Citybus Limited」，再於半年後補回中文名「城巴有限公司」。1987年，北海集團收購城巴股份，成為最大股東，大舉購入50部利蘭冷氣巴士，以改善服務質素。

城巴為本港首家擁全冷氣巴士車隊專營巴士營辦商

同樣在中巴沒落之下，城巴趁機發展。1991年，城巴投標之前被中巴取消的12A線，並於同年8月獲批該線專營權，獲授予第一條港島區巴士線，正式成為專營巴士公司。到1992年6月，政府再將28條中巴路線開放予其他營辦商競投，最終城巴獲得該28條線的專營權。及後在1995年，城巴再接辦14條港島區巴士線，車隊增至500部巴士。

1996年，政府就機場巴士線招標，一共分兩組，城巴獲得其中一組共13條路線；另一組往新界區的12條線則不敵龍運巴士。1998 年，隨着新訂購的冷氣巴士陸續到港投入服務，舊有的非空調巴士於1998年3月退下火線，令城巴成為全港首家全冷氣巴士車隊的專營巴士公司。不過到之後1997年的金融風暴，北海集團財政受影響，最終於1999年，將城巴出售予跨國運輸集團 Stagecoach Group 。

2003年周大福企業收購城巴 新巴、城巴成姊妹公司

原本新巴與城巴一直互相競爭，不過2003年中，與新世界同系的周大福企業斥資收購城巴，兩巴從此屬於同一集團，成為姊妹公司。2004年3月，周大福企業及新創建集團合資成立一間交通服務公司，稱為Merryhill集團，兩巴隸屬該集團。同年12月，Merryhill集團易名為新創建交通服務。

過往多年新巴均能獲得盈利，但隨本港鐵路網絡擴展，尤其南港島線、西港島線等港島區鐵路啟用，加上營運開支上漲，盈利空間逐漸收縮，新巴於2017/18年度開始錄得虧損，該年度蝕508萬元，而且更有擴大趨勢，之後一年蝕7,119萬元。

股權2020年8月易手

2020年8月，新創建以32億元出售城巴新巴業務，接手的合組財團包括私募股權投資公司善水資本（持股90.8%）、在港上市的漢思能源（持股8.6%）及Ascendal Group Limited（持股8.6%），從此兩巴母公司離開新世界系；同年10月，新股東敲定集團中文名為匯達交通，不過城巴及新巴則未有改名。