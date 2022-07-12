公務員加薪︱回溯4月劃一加2.5%　爭取8月追加並發放經調整薪金

公務員薪酬調整風波由上屆政府拖到新班子就位，特首會同行政會議今早（12日）最終拍板，決定劃一上調各級公務員薪酬2.5%，生效日期回溯4月1日。公務員事務局指，公僕加薪會影響非公務員合約僱員、政府資助機構員工等，任何變動均會影響政府開支。鑑於經濟前景不確定，本財政年度亦預料會出現赤字，作為負責任政府，須審慎處理公務員薪酬調整。



承諾下年度薪趨調查前檢討調查方法

局方指，劃一加薪2.5%的決定平衡了各因素，政府肯定公務員過去一年的努力，也十分理解公務員的關注，因此決定盡快處理、並大幅壓縮工作時間表，明日會向立法會公務員及資助機構員工事務委員會作出匯報，爭取盡快提交財務委員會考慮，以期在八月向公務員發放調整後薪金和追補薪金。

政府表示，決定已充分考慮職方對薪酬調整方案的回應，以及既定年度公務員薪酬調整機制下的其他相關因素，包括香港經濟狀況、政府的財政狀況、生活費用的變動、薪酬趨勢淨指標及公務員士氣。局方已將決定通知四個中央評議會的職方代表和四個主要跨部門公務員工會的代表。

如實反映公僕貢獻 令公眾公平公正評價

發言人指，有見及職方代表在今年薪酬調整過程中提出的意見，公務員事務局會邀請薪酬趨勢調查委員會在進行下年度調查前按機制檢討調查方法，並在過程中徵詢職方意見。政府重視與公務員團隊的合作，亦會向社會各界如實反映公務員在不同範疇的貢獻，以期大眾公平公正地審視公務員團隊的表現。