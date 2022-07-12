疫後再搞派對？洪為民嘆氣拒答　談安心實名制：難解內地通關障礙

第五波疫情年初爆發，至今仍未平息，期間牽連一眾高官的「洪門宴」哄動全城。生日派對主角、全國人大代表洪為民今日（12日）親身到立法會出席活動，事後被記者追問疫後會否再邀友好大辦生日宴，以及有否因前民政事務局局長徐英偉下台而汲取教訓。他一律拒答假設性問題，面對追問除了嘆氣，亦一再重申不再回應事件。



洪為民（左二）出席「北部都會區」青年機遇問卷調查發佈會。（張浩維攝）

逾二百人出席的「洪門宴」，最終有4人因沒使用「安心出行」收食環署罰單。醫務衞生局局長盧寵茂近日預告，「安心出行」將改為實名制，洪為民則認同防疫上有需要，但同時須考慮數據的安全保障，包括哪些人有權查閱，以及是否應確保只有在基於公眾安全的情況下才能調取這些紀錄。

通關阻礙不只「實名制」 而是兩地標準不同

洪為民認為，「紅、黃碼」的判斷可透過人工智能，毋須經人手處理，如果特定人士應隔離或檢疫而沒有回應，便可有更好的方法追蹤與通知。不過，他指與内地通關問題複雜，有關措施是朝著好方向，但他相信問題不只是「實名制」、或者兩地「健康碼」是否有互認，而是内地收集數據的頻密程度及涵蓋處所與香港不同。香港始終有部分地方如港鐵毋須掃「安心出行」，而内地則需要。

他認為這些都是公共衞生的專業判斷，但兩地量度標準不同，要達致免檢疫通關除了要標準銜接、也要建立某程度的互信。