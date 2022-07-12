黃浩銘丁父憂　讚爸爸黃裕財稱職村長　無悔因兒子失去建制派朋友

有「村長」之稱的社民連黃浩銘，父親黃裕 在7月10日中午離世。黃裕財由2003年起擔任沙田下禾輋村的居民代表，即非原居民村長，多年來協助處理村內大火應變、污水系統以及道路交通等問題。



在下禾輋居民群組，不少居民為黃裕財離世感到悲痛，形容他盡心盡力服務居民。而這名老村長因兒子是黃浩銘，近年失去了很多建制派朋友，亦承受不少閒言閒語。



黃浩銘與父親黃裕財。（黃浩銘Facebook）

5月30日出獄的黃浩銘，與父親黃裕財相聚僅1個多月。他表示父親在7月10日早上喊肚餓，於是買了碗粥到醫院，確認父親收到之後就回家打算睡覺，誰知道突然收到電話通知正在搶救。由於很久沒收到緊急電話，黃浩銘雙手不停發抖，換好衣服就趕往醫院，誰知道已陰陽相隔。

10號風球巡村 4月抱恙仍主持派防疫福袋

人稱「財叔」的黃裕財擔任村長多年，黃浩銘憶述在父親盡力為村民解決難題，10號風球下兩人冒着橫風橫雨巡視全村，看看有沒有需要救援，結果有十多名村民需要帶到安全地方。今年4月，黃裕財身體已有不少負擔，仍堅持主持社區派發防疫福袋。7月1日兩父子飲茶期間，黃裕財收到電話求助，黃即時致電警方和消防，救出因大樹倒塌而受困的村民。

黃浩銘說，下禾輋村近龍華酒店的天橋升降機、照明系統、以及道路重鋪等工程，都是黃裕財爭取回來，在政府未有無障礙設施想法之前已經提出，可見父親有先見之明。

▼黃裕財早年接受《香港01》專訪▼



+ 1

父子政治理念不同 溝通化解隔閡

作為村長，黃裕財兼或多或少親建制派，但兒子黃浩銘政治理念完全不同。黃浩銘說爸爸是個嚴父，求學時期兩人已經有政見分歧，但自從畢業後從事社區工作，多了交流心得，兩人之間的圍牆已逐一拆除。因為兒子是社民連成員的緣故，黃裕財失去很多建制派朋友，亦承受不少閒言閒語，但都沒有任何埋怨，甚至由反對他參與社會運動，到為他派單張，以有一個坐過監的兒子為榮。

在黃浩銘出獄之前，黃裕財經常數着日子，等待釋放的一天。黃浩銘說爸爸是了不起的父親，了不起的村長，為人品德、社區服務熱心和功績應該流芳百世，向他致敬致謝。