習近平講話重視青年工作　油尖旺分享會青年關注就業發展

習近平七一訪港發表重要講話，政府、政黨以至地區人士，紛紛舉辦「學習班」，分享「習講話」精神內容。



日前油尖旺民政事務處與九龍社團聯會油尖旺地區委員會、油尖旺社團聯會，於旺角社區會堂合辦「油尖旺社會各界及青年代表學習宣傳貫徹習近平主席重要講話精神分享會」，向青年分享習講話內容。



活動由中聯辦紫荊學院教研處處長陳素婷擔任主講嘉賓，油尖旺民政事務專員余健強、立法會議員鄭泳舜與梁文廣、九龍社團聯會油尖旺地區委員會主任楊子熙、副主任鍾港武、油尖旺社團聯會首席會長羅家聰，以及油尖旺社團聯會主席王子成均有出席。

分享會超過200人參加，包括香港廣東社團總會九龍西分會、香港福建社團聯會九龍西分會、香港廣西社團總會九龍西服務中心、香港海南社團總會九龍西區委員會、香港浙江省同鄉會聯合會九龍西服務中心、香港青年協進會及油尖旺青年社的主要代表及青年代表。

陳素婷表示，習近平為香港發展指出方向，提出做好青年工作的重要意義，青年們應匯聚及利用現有資源，立足自身，與大灣區城市協同發展。在場青年亦踴躍提問，內容包括精神培養、工作及就業發展等。