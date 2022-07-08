新議會「放暑假」違《議規》？內會開綠燈停執行相關規定

現屆立法會原定2020年舉行選舉，但政府以疫情為由推遲逾一年，新議會今年1月才上任，打亂過往會期由10月開始到翌年7月的安排。立法會傳統在兩個會期之間，即8、9月放暑假，《議事規則》也規定同一會期內連續兩次會議不得相隔多於6星期，為了維持「放暑假」安排，立法會內務委員會通過暫停執行《議事規則》的相關規定。

新特首李家超早前指，新一屆政府將每月舉行「前廳交流會」，輪流派司局長到立法會與議員交流。內會主席李慧琼指，每年4次的「行政長官答問會」將如常舉行，而每月的特首「短問短答」環節是前特首林鄭月娥的安排，據她理解會由「前廳交流會」取代。



「前廳交流會」將取代「短問短答」

新議會會期由1月開始到12月結束，如要維持7月中起「放暑假」的傳統，長達兩個半月的暑假，將有違《議事規則》，所以須暫停執行相關的技術規則。李慧琼下周三（13日）將在大會動議議案。立法會議事規則委員會主席謝偉俊表示，「放暑期」是港英留下的傳統，原意是讓來自英國的議員回國，可以討論是否保留，但他指政府及議會都已習慣此安排，加上下半年要處理施政報告，工作較為繁忙，「放暑假」可讓官員和議員休息。