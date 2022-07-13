丘應樺：布魯塞爾電車廣告被抽起感遺憾　續砥礪前行宣傳香港

商務及經濟發展局局長丘應樺今日（13日）表示，就比利時的電車公司早前因應有人反對，抽起香港駐布魯塞爾經濟貿易辦事處的一個慶祝香港回歸的廣告，深表遺憾和失望。他指經貿辦必會「砥礪前行」，繼續宣揚香港。丘應樺從9月起亦會陸續出席外地宣傳經貿發展活動。



商務及經濟發展局局長丘應樺。（張浩維攝）

周浩鼎：不應讓反中人士錯覺「嚇一嚇就縮」

丘應樺提到在伊斯坦布爾、里斯本和米蘭的電車活動都順利舉行。雖駐多倫多經貿辦在溫哥華舉辦的慶祝回歸25周年晚宴，以及在列治文市中心舉辦的藝術展遇上示威，但最後均順利舉行。他感謝各界對特區政府的支持。

民建聯周浩鼎則認為，不應讓反中人士有錯覺認為在布魯塞爾的宣傳被「嚇一嚇就縮」，提問當局會否循其他平台繼續宣傳工作。丘應樺重申經貿辦肩負在海外推廣香港的重任，定會「砥礪前行」，再尋契機宣揚香港和致力提升香港的國際聲譽。

布魯塞爾城際交通（STIB）公共約章規定，不能刊登含有政治意味的廣告，因此收到投訴後隨即審視並抽起慶祝香港回歸的廣告。

兩年發超過千封信 解釋國安法和完善選舉制度

自由黨議員張宇人關注經貿辦會如何應對學者和學會對香港的抹黑。丘應樺提到自2020年6月起，各經貿辦就國安法執行和完善選舉制度已向持分者發出超過一千封信和電郵，亦與各界包括商界和學校有定期和密切溝通。

丘應樺透露，最快9月將會到訪泰國交流經貿發展，11月也會陪同行政長官李家超出席亞太經濟合作組織會議。