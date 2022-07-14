黃英豪倡深圳灣認可社區檢測　工聯促統一確診標準、防過關陰轉陽

經深圳灣口岸過關返內地的旅客，明日（15日）起須網上預約在口岸接受核酸檢測。民建聯進出口界立法會議員黃英豪今早在港台節目上表示，相關安排有助分流過境人流，但認為他們仍要在口岸半露天位置等候檢測結果，仍然相當不理想，建議以社區檢測中心的陰性檢測結果代替在深圳灣口岸檢測。



▼7月13日 過境旅客塞爆深圳灣口岸▼



黃英豪：深圳健康驛站供不應求

黃英豪指出，在半露天位置至少一、兩小時，只是等待港方的檢測結果，未計算過境深圳後的情況，形容情況狼狽。他憶述，立法會議員上月底參加「七一」活動前閉環期間，每日都到指定地點做核酸檢測，何不參考此模式，要求離境人士連續到社區檢測中心7天做測試，最後一天持有指定時間，如24小時內的核酸檢測陰性證明，可代替即場檢測，而且要「檢測人員喺半露天地方著晒保護衣，三十幾度，佢哋都辛苦。」

他認為，深圳以抽籤方式分配「健康驛站」房間，但廣東省有足足20多萬間港資企業，難以應付需求，認為這不利於香港融入大灣區發展，建議預留500個名額予工商用途，並考慮增加整體過關名額。

工聯會副理事長曾志文在同一節目上表示，收到市民反映，今早成功透過網上系統預約到深圳灣口岸的檢測時段，認為系統運作大致暢順，有助縮短旅客在口岸的等候時間。她又指，有市民反映在港檢測陰性後到深圳檢測轉為陽性，認為兩地確診CT值標準應該統一，減少為旅客帶來的不便。