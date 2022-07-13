深圳灣口岸檢測午夜起開放預約　須先取深圳健康驛站名額

深圳灣口岸近日被逼爆，過千等候北上的市民排長龍，輪候做「特別核酸檢測」，惹來外界批評安排失當。政府今日（13日）宣布，午夜起將會啟用深圳灣口岸離境特別核酸檢測服務網上預約系統，擬於周五（15日）或之後過關北上的旅客，在取得深圳健康驛站名額後，便可預約在口岸做檢測。旅客須按預約時段到口岸，出示確認預約證明後才可檢測過關。



▼7月10日 大批北上市民在深圳灣口岸等候核酸檢測結果過關▼



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醫務衞生局中午發稿指，將於明日（14日）凌晨零時啟用深圳灣口岸離境特別核酸檢測服務網上預約系統，擬於周五（15日）或之後經深圳灣口前前往內地的旅客，取得深圳健康驛站名額後，便可經系統預約需要過關當天的特別核酸檢測時段。

深圳灣口岸檢測的預約系統與現時社區檢測中心預約系統屬同一個網站，網站顯示，系統將會在今晚9時至11時59分進行維護工程，屆時服務將會暫停，預料完成更新後，將會新增深圳灣特別核酸檢測預約一欄。

深圳灣口岸檢測的預約系統與現時社區檢測中心預約系統屬同一個網站，系統將會在今日午夜前完成更新後，預料將會新增深圳灣特別核酸檢測預約一欄。（網站截圖）

旅客在網頁預約時，必須輸入姓名、身分證明文件號碼，與現時預約檢測的做法一樣，不同的是，旅客必須輸入「深圳健康驛站」的預約編號，系統可供預約未來7日的特別檢酸檢測時段。

當局表示，過關當天，旅客應按預約時段到達深圳灣口岸，並須向在場職員出示確認預約的電話短訊或網頁截圖，才可進行特別核酸檢測。至於未能出示特別核酸檢測預約或未有按預約時間抵達口岸的旅客，若他們最終未能在口岸檢測，將不能繼續其過關北上的行程。

現時深圳灣口岸的旅客清關服務時間為每日朝9晚8，當局表示，為進一步方便旅客，免費提供的特別核酸檢測服務由周五起，提早半小時開始，即旅客可於上午7時半至晚上6時半到場檢測。

政府發言人表示，新的預約安排能確保深圳灣口岸的特別核酸檢測服務有序進行，紓緩旅客於口岸長時間等候的情況，並改善過關的人流管制安排。離境旅客根據已預約的時段安排行程，將可避免不必要的等候。

政府亦提醒旅客，特別核酸檢測安排的檢測結果不能代替任何根據內地或澳門有關當局現有要求的自費核酸檢測陰性結果證明，相關旅客仍須接受目的地的檢疫及檢測安排。他們應留意內地及澳門當局的最新規定，並作出相應準備確保符合相關規定（例如必須持有香港特區政府認可的醫療機構發出的24小時內有效核酸檢測陰性結果證明），以免在進入內地或澳門時出現困難。

當局又向有意北上的旅客提供「貼士」，有意過關的旅客可選擇經同一個網上檢測預約系統同時預約在本港的社區檢測中心進行自費核酸檢測，確保他們在出發往口岸前已取得所需的自費核酸檢測陰性結果證明。換言之，選擇到社區檢測中心進行自費檢測的旅客，可一併於預約系統預約到社區檢測中心進行自費的核酸檢測及於深圳灣口岸進行免費的特別快速核酸檢測。