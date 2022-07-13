深圳灣口岸檢測陽性人士無人理　拆紅色手環帶病毒坐巴士回酒店

欲經深圳灣口岸回內地人士如在場快速核酸檢測陽性不准出境，獲發紅色手帶，衞生署只着他們「自由行」回住所隔離，，近期每日約有5宗，增加播毒風險。記者今日（13日）到深圳灣口岸視察，繼續有大批旅客出境，有人獲發紅色手帶後，職員無將他分隔開；有檢測陽性人士表示，衛生署職員只要求他進行網上申報，並「自己想辦法」離開，批評署方安排非常不清晰，欲致電熱線查詢又一直打不通，逗留約1.5小時後坐巴士離開往酒店。



即場核酸檢測陽性獲發紅色手帶 無被分隔

深圳灣口岸繼續有大量旅客出境，他們需在口岸即場做核酸檢測，陰性才可通行，但檢測結果陽性的會獲發紅色手帶，並列為確診個案呈報衞生署，不過現場有人獲發紅色手帶後並無被分隔。

▼楊先生檢測陽性至自行離開的過程▼



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陽性確診者：衞生署叫自己想辦法離開口岸

楊先生本打算與同事回深圳工作，經深圳灣回內地，不過卻因即場核酸檢測呈陽性，未能過關。衞生署職員叫他在核酸檢測等候區進行申報，其間不少其他過關市民在他身旁路過，當中包括小童及長者。據楊先生表示，衞生署職員只向他派發有關確診資訊的單張，叫他進行網上申報，並叫他「自己想辦法離開」。

楊先生認為署方解釋得很不清楚，他也感到很混亂，本打算致電衞生署熱線查詢，但打了一小時多也打不通，其後他將手帶拆下，最後在口岸範圍逗留約一小時三十分鐘後乘搭巴士離開往酒店。