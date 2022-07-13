深圳灣口岸確診者可回家？　張竹君：大部份復陽　未有點對點交通

深圳灣口岸近日被等候核酸檢測北上的旅客迫爆，《香港01》今日（13日）到現場視察，發現有獲發紅色手帶的旅客，亦即檢測陽性的人士可自行離去，或未能做到當局要求的點對點回家，恐現播毒危機。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示在今日疫情記者會上回應時指出，經深圳灣北上的市民，盡管在口岸被驗出對病毒呈陽性，大份部病毒量很低，有機會屬於復陽個案，但仍未合符入境內地的要求，故會先要求他們點對點回家，但承認現時未有機制確保他們是乘搭的士或駕車直接回家，亦未有回應跟進了多少宗從深圳灣打道回府的陽性個案。



張竹君表示，旅客在深圳灣離港時要先做檢測，以符合入境內地的要求，故一般市民會在離港48小時前，先在社區檢測中心做檢測，再在深圳灣做多一次檢測，兩次結果均是陰性才可離港北上，惟兩次檢測相距24至48小時，有可能會由陰性變陽性，亦有部份屬復陽個案。

對於《香港01》目擊有陽性患者可自行回家，有違港府點對點回家隔離的要求，張竹君表示，大部份在深圳灣被驗出對病毒呈陽性的病人，CT值較高，亦即病毒量很低，符合復陽個案的條件，惟復陽人士不能入境內地，故會要求有關旅客先點對點回家檢疫，包括乘搭的士，但坦言在如何確保病人點對點回家的具體安排仍未有細節。

▼7月10日 大批北上市民在深圳灣口岸等候核酸檢測結果過關▼



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她指，若上述檢測陽性人士未曾在港申報染疫，中心便會按分層分流機制，安排病人到隔離設施或居家隔離。

醫務衞生局局長盧寵茂早前估算，9月將會在第五波疫情反彈的高峰期，屆時或者有萬名患者需要住院，惟當局預計11月或有機會容許旅客，在持續核酸檢測下，免檢疫來港，換言之，與海外通關有望。

張竹君形容，9月是疫情高峰期純屬估算，「一切估計是係想做最壞打算，做最好準備」，但未有提到衞生防護中心是否認同有關估計。至於11月開關之說，她則指，現時輸入個案僅佔整體確診數字約10%，強調僅屬少數，本港社區有更多傳播，故認為輸入個案對本港威脅不大。